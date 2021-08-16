Без тренера, але із заявкою: стала відома заявка збірної України у відборі на ЧС-2022

Попереду в головної команди країни матчі проти Франції, Казахстану та Чехії

Комітет національних збірних України з футболу визначився із заявкою національної команди на матчі відбору на ЧС-2022 і товариську гру з Чехією, інформує пресслужба УАФ.

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У розширений список, який формували двоє колишніх головних тренерів збірної України Олег Блохін та Олексій Михайличенко, включені 24 футболісти.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — "Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Резервний список: Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Тарас Качараба ("Славія" Прага, Чехія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ).

Найближчий збір національної команди розпочнеться 29 серпня. У відборі на чемпіонат світу 2022 збірна України зіграє 1 вересня проти Казахстану в гостях і 4 вересня проти Франції. Товариський матч проти збірної Чехії заплановано на 8 вересня і відбудеться в Пльзені.

Хто тренер збірної України з футболу?

Нагадаємо, що збірна України досі залишається без головного тренера: Андрій Шевченко покинув свій пост 1 серпня у зв'язку із закінченням терміну трудової угоди. Головними кандидатами на його зміну називали Сергія Реброва та Мирона Маркевича. Останній заявив, що з ним таких переговорів не вели і висловив впевненість, що новим головним тренером збірної України стане саме Сергій Ребров. При цьому, Маркевич залишив посаду глави комітету збірних УАФ.

Сергій Ребров цього літа підписав контракт з арабським клубом "Аль-Айн" і не може розірвати угоду. 47-річний фахівець виступив із заявою, у якій пояснив, чому не може очолити національну збірну.

Ще одним варіантом ЗМІ називають ексголовного тренера молодіжної збірної Олександра Петракова, який привів до перемоги на чемпіонаті світу збірну U-20 у 2019 році.