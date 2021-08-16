Без тренера, но с составом: стала известна заявка сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Впереди у главной команды страны матчи против Франции, Казахстана и Чехии

Комитет национальных сборных Украины по футболу определился с заявкой национальной команды на матчи отбора на ЧМ-2022 и товарищескую игру с Чехией, информирует пресс-служба УАФ.

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В расширенный список, который формировали двое бывших главных тренеров сборной Украины Олег Блохин и Алексей Михайличенко, включены 24 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолій Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все— "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все— "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Данил Сикан (все— "Шахтар" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Ближайший сбор национальной команды начнется 29 августа. В отборе на чемпионат мира 2022 сборная Украины сыграет 1 сентября против Казахстана в гостях и 4 сентября против Франции. Товарищеский матч против сборной Чехии запланирован на 8 сентября и состоится в Пльзени.

Кто тренер сборной Украины по футболу?

Напомним, что сборная Украины до сих пор остается без главного тренера: Андрей Шевченко покинул свой пост 1 августа в связи с окончанием срока трудового соглашения. Главными кандидатами на его смену называли Сергея Реброва и Мирона Маркевича. Последний заявил, что с ним таких переговоров не вели и выразил уверенность, что новым главным тренером сборной Украины станет именно Сергей Ребров. При этом, Маркевич покинул пост главы комитета сборных УАФ.

Сергей Ребров этим летом подписал контракт с арабским клубом "Аль-Айн" и не может расторгнуть соглашение. 47-летний специалист выступил с заявлением, в котором пояснил, почему не может возглавить национальную сборную.

Еще одним вариантом СМИ называют экс-главного тренера молодежной сборной Александра Петракова, который привел к победе на чемпионате мира сборную U-20 в 2019 году.