WAGR турнір з гольфу серед юніорів: визначені нові чемпіони України з гольфу серед юнаків та дівчат

З 3-5 вересня в ГК Гольфстрім відбувся Відкритий Чемпіонат України з гольфу серед юніорів, юнаків та дівчат.

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Щорічні змагання серед юнацтва та дітей пройшли в найбільшому гольф-клубі України. Три дні гольфу та суперництва. На гольф-полі грали діти різних вікових категорій, найдосвідченіші змагалися задля результату, що буде внесений до рейтингу WAGR.

"Дитячий та юнацький гольф — це локомотив для України. Всеукраїнська федерація гольфу вже кілька років поспіль успішно реалізує стратегію розвитку та популяризації дитячого та юнацького гольфу. Саме молодь вивела український гольф на новий рівень та наразі достойно представляє нашу державу на світовій арені. Впевнені, що саме за молодим поколінням стоїть велике майбутнє спортивної України," — говорить Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Марія Орлова.

Вперше до участі у Чемпіонаті України серед юніорів доєдналися вихованці Дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з гольфу. Граючи відповідно до своєї вікової категорії, діти відчули, що цей турнір є набагато складнішим, але такий досвід йде на користь юним вихованцям школи та мотивує активніше тренуватися.

"Нещодавно відбувся Фінал Дитячого гольф туру, де переможці отримали у подарунок участь у чемпіонаті. Саме таким чином Федерація гольфу та ДЮСШОР привчають дітей до регулярного спорту та серйозних змагань. Тренування в школі дають свої результати, кількість маленьких гольфістів постійно зростає, тому коли ми помічаємо, що вони готові рухатися далі, то з радістю даємо можливість це робити. Чемпіонат України з гольфу серед юніорів — це чудова нагода спробувати свої сили та відчути сильну конкуренцію," — коментує Директор ДЮСШОР з гольфу Альона Терещук.

За результатами трьох ігрових раундів були визначені імена переможців.

Чемпіони у категорії SUB9 — Кулик Роман та Растворцева Аліса

SUB12 — Гриненко Олександр та Зонова Анна

SUB15 — Голод Михайло та Пилипенко Софія

SUB18 — Алалін Тимур та Святко Марія

Група Е переможцями у своїй віковій категорії стали: Тюленів Гаррі та Кулик Діана.

До урочистої церемонії нагородження приєдналися Заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України — Артамонов Володимир Олександрович та Генеральний менеджер National & Carya гольф клубів — Хасан Джейлан.

Для переможців підготовлені призи від партнерів — подорожі на 5 днів до Regnum Carya та ігрові раунди, подарунки від LG Ukraine та Whisen, бренду стильного взуття Інтертоп, вертолітної компанії HeliTour. Також дякуємо партнерам, що долучилися до змагань: гольф-клуб Гольфстрім, солодкий партнер Monaco, водний партнер Voda UA, якісні продукти харчування Online Store.