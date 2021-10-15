"Динамо" і "Шахтар" оновили лавки запасних на НСК "Олімпійський" (фото)
Чемпіон і віце-чемпіон України вдосконалили київський стадіон.
НСК "Олімпійський" отримав оновлення лави запасних для матчів київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".
Команди вирішили поміняти лавки запасних, які були встановлені ще перед чемпіонатом Європи 2012 року, на комфортабельні крісла.
Клуби практично синхронно опублікували в соціальних мережах поновлення, які стосуються зручності для тренерів і гравців, які будуть спостерігати за матчами з лави запасних.
Нові комфортабельні крісла, вироблені спеціалізованої італійською компанією Lino Sonego, завдяки своїм функціоналом і розташуванню, нададуть гравцям і персоналу команд підвищену зручність і хороший огляд на поле.
Обладнані системою обігріву з трьома функціями на спинках і сидіннях, крісла забезпечать комфорт і в холодну пору року. Крісла виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує їм тривалу експлуатацію.
Удосконалення реалізовано "Шахтарем" і "Динамо" спільними зусиллями.
Таким чином, під час матчів київського "Динамо" конструкції будуть оформлені в клубних кольорах, а під час інших ігор будуть відповідати символіці інших клубів.
Конструкції нових лавок запасних оформлені в клубних кольорах, і крім емблеми, на кожному сидінні розміщені спонсорські площі, на яких розташовані логотипи компаній-партнерів клубу.
Відзначимо, що "Динамо" і "Шахтар" борються за чемпіонство в українській прем'єр-лізі, проте змушені виступати на одному домашньому стадіоні удвох.