"Динамо" и "Шахтер" обновили cкамейки запасных на НСК "Олимпийский" (фото)

Чемпион и вице-чемпион Украины усовершенствовали киевский стадион.

НСК "Олимпийский" получил обновление скамейки запасных для матчей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

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Команды решили поменять скамейки запасных, которые были установлены еще перед чемпионатом Европы 2012 года, на комфортабельные кресла.

Клубы практически синхронно опубликовали в социальных сетях обновления, которые касаются удобства для тренеров и игроков, которые будут наблюдать за матчами со скамейки запасных.

Новые комфортабельные кресла, произведенные специализированной итальянской компанией Lino Sonego, благодаря своему функционалу и расположению, предоставят игрокам и персоналу команд повышенное удобство и хороший обзор на поле.

Оборудованные системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях, кресла обеспечат комфорт и в холодную пору года. Кресла изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует им длительную эксплуатацию.

Усовершенствование реализовано "Шахтером" и "Динамо" совместными усилиями.

Таким образом, во время матчей киевского "Динамо" конструкции будут оформлены в клубных цветах, а во время прочих игр будут соответствовать символике других клубов.

Конструкции новых скамеек запасных оформлены в клубных цветах, и помимо эмблемы, на каждом сидении размещены спонсорские площади, на которых расположены логотипы компаний-партнеров клуба.

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" борятся за чемпионство в украинской премьер-лиге, однако вынуждены выступать на одном домашнем стадионе вдвоем.

Ранее соперники провели матч в рамках чемпионата Украины, но не выявили сильнейшего: матч "Динамо" — "Шахтер" завершился вничью 0:0.