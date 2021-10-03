"Динамо" и "Шахтер" не смогли определить победителя в матче на НСК "Олимпийский" (видео)

У двух главных конкурентов в украинском футбольном первенстве были голевые моменты, однако реализовать их футболистам не удалось.

В воскресенье, 3 октября, на столичном НСК "Олимпийский" прошел главный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Футбольный поединок завершился нулевой ничьей. Об этом свидетельствует трансляция матча, которую вел YouTube-канал Football Hub.

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Матч начался с минуты молчания в память о жертвах расстрелов в Бабьем Яру. После стартового свистка арбитра команды некоторое время "раскачивались", однако уже на 9-й минуте игрок "Динамо" Де Пина после стремительной атаки попал в штангу ворот "горняков". Почти сразу же донецкая команда ответила голевым моментом, однако счет остался прежним.

К середине первого тайма по количеству опасных моментов лидировал "Шахтер", однако ближе к перерыву "бело-синие" оказывались чаще в ситуациях, в которых они могли открыть счет.

"Во втором тайме мы увидели приблизительно такой же стиль игры, как и в первом, с одним существенным отличием — обе команды начали действовать осторожнее, аккуратнее. Безусловно, цена потери очков была слишком высокой для открытого риска", — описывает матч пресс-служба УПЛ.

В результате встреча двух лидеров чемпионата завершилась ничьей — 0:0. Таким образом, на первом месте в турнирной таблице осталось "Динамо" с 26 очками, за ним следует "Шахтер" — 23 очка, тройку замыкает полтавская "Ворскла" — 21 очко.

[ + – ] Полное видео матча "Динамо" — "Шахтер"

В ходе главного матча тура внимание на себя обратил оскорбительный баннер, который развернули фанаты "Шахтера" на трибунах. На нем была надпись "Луческу — Иуда Искариот" (Мирча Луческу — главный тренер "Динамо", бывший наставник "горняков" — Ред.).

[ + – ] Оскорбительный баннер на матче Динамо — Шахтер

Напомним, ранее "Шахтер" провел домашний матч с итальянским "Интером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который также завершился нулевой ничьей.

Также Фокус писал о разгромной победе немецкой "Баварии" над "Динамо" в рамках того же турнира.