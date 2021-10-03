"Динамо" та "Шахтар" не змогли визначити переможця в матчі на НСК "Олімпійський" (відео)

У двох головних конкурентів в українській футбольній першості були гольові моменти, однак реалізувати їх футболістам не вдалося.

У неділю, 3 жовтня, на столичному НСК "Олімпійський" пройшов головний матч 10-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Футбольний поєдинок завершився нульовою нічиєю. Про це свідчить трансляція матчу, яку вів YouTube-канал Football Hub.

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Матч почався з хвилини мовчання в пам'ять про жертв розстрілів у Бабиному Яру. Після стартового свистка арбітра команди деякий час "розгойдувалися", проте вже на 9-й хвилині гравець "Динамо" Де Піна після стрімкої атаки потрапив в штангу воріт "гірників". Майже відразу ж донецька команда відповіла гольовим моментом, однак рахунок залишився незмінним.

До середини першого тайму за кількістю небезпечних моментів лідирував "Шахтар", однак ближче до перерви "біло-сині" виявлялися частіше в ситуаціях, в яких вони могли відкрити рахунок.

"У другому таймі в цілому ми побачили приблизно такий же стиль гри, як і в першому, з однією суттєвою відмінністю – обидві команди стали діяти обережніше, акуратніше. Безумовно, ціна втрати очок була занадто високою для відкритого ризику", — описує матч прес-служба УПЛ .

В результаті зустріч двох лідерів чемпіонату завершилася нічиєю — 0: 0. Таким чином, на першому місці в турнірній таблиці залишилося "Динамо" з 26 очками, за ним йде "Шахтар" — 23 очки, трійку замикає полтавська "Ворскла" — 21 очко.

[ + – ] Повне відео матчу "Динамо" — "Шахтар"

В ході головного матчу туру увагу на себе звернув образливий банер, який розгорнули фанати "Шахтаря" на трибунах. На ньому був напис "Луческу — Іуда Іскаріот" (Мірча Луческу — головний тренер "Динамо", колишній наставник "гірників" — Ред.).

[ + – ] Образливий банер на матчі Динамо — Шахтар

Нагадаємо, раніше "Шахтар" провів домашній матч з італійським "Інтером" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, який також завершився нульовою нічиєю.

Також Фокус писав про розгромну перемогу німецької "Баварії" над "Динамо" в рамках того ж турніру.