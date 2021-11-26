Найнеймовірніші спортсменки світу

В Україні багато представниць слабкої статі, які перемагають на Олімпійських іграх та в інших міжнародних змаганнях, випереджаючи спортсменок з інших країн. Їх імена відомі, їх люблять та цінують. Але ми зараз поговоримо і про інших світових знаменитостей. Багато з дам в цьому списку – неймовірні рекордсменки світового класу й заслуговують такої простої похвали: спортсменки. Але також природно цінувати зовнішність, яку ці жінки здатні продемонструвати, демонструючи при цьому великі досягнення у спорті. Поговорімо у цій статті про красунь-спортсменок, відомих далеко за межами своїх країн.

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Вініфер Фернандес

Вініфер – талановита волейболістка, родом з Домініканської Республіки. У 2010 році вона виграла кілька нагород на чемпіонаті NORCECA у віковій категорії до 20 років, у тому числі "Best Digger" (кращий захисник) та Receiver (кращий приймач). Вона відома не тільки своїми досягненнями у спорті, а й і неймовірною, чарівливою зовнішністю.

Дженніфер Шахаде

Північноамериканка Дженніфер Шахаде – чемпіонка з шахів, напівпрофесійний гравець у покер, коментатор і письменник. Вона дворазова чемпіонка США з шахів серед жінок і перша жінка, яка виграла Відкритий чемпіонат США серед юніорів. Шахаде також є співзасновником некомерційної організації "9 королев", яка має намір навчати шахів дівчаток і молодих жінок, які перебувають у вразливому становищі.

Лерін Франко

На її рахунку не тільки срібло та бронза чемпіонату Південній Америці у метанні списа – парагвайка гідно представляла свою країну і на подіумах. Так у 2006-му вона стала другою на конкурсі "Міс Бікіні Всесвіту".

Ана Іванович

У тенісі багато красивих дівчат. Але сербка виділяється навіть серед них. Яскрава зовнішність, довге волосся та чарівна посмішка робить Ану незрівнянною.

Доротея Вірер

За спекотну красуню з Італії вболівають у всіх країнах Європи. Є країни, в яких і зовсім обожнюють. Секрет в чарівній посмішці та позитиві, якого Доротея не втрачає ніколи.

Лорен Сессельманн

Той факт, що Канада на щось претендувала у футболі – сам по собі дивовижний. Однак жіноча збірна "Кленового листя" дісталася до півфіналу Олімпіади в Ріо. Більше за інших у складі команди запам'яталася, звичайно, Лорен Сессельман. На Олімпіаді у Токіо канадські спортсменки взяли "золото", але вже без Лорен.

Пернілла Блуме

Олімпійська чемпіонка Ріо та бронзова медалістка Олімпіади в Токіо в кролевому спринті, після свого тріумфу стала однією з найпопулярніших спортсменок Данії. І справа не тільки в медалях.

Кароліна Костнер

Кароліну Костнер часто називають еталоном жіночого фігурного катання. П'ятиразова чемпіонка Європи трималася у світовому Топі 14 років, перемагаючи більш юних і стрибучих фігуристок. Але ж її кар'єра могла бути ще довшою та успішнішою, якби не зрада коханої людини.

Ефектна і дивно артистична італійка за довгу кар'єру п'ять разів ставала найсильнішою у Європі, вигравала чемпіонат світу, брала бронзу Олімпіади в Сочі. Але й цей значний послужний список міг бути ще соліднішим, адже Костнер втратила півтора року через несправедливе відсторонення від спорту.

Італійська прима відбула допінгову дискваліфікацію за те, що не здала свого молодого чоловіка Алекса Шварцера – легкоатлета, який балувався забороненими препаратами.

Ліндсі Вонн

Олімпійська чемпіонка й одна з найуспішніших гірськолижниць в історії – американська гірськолижниця, яка виграла чотири чемпіонати світу серед жінок (2008-10 і 2012 рр.) і є беззмінним лідером серед жінок. Перемоги в гонках на етапах Кубка світу — 82. Вона також виграла три медалі зимових Олімпійських ігор і вісім медалей чемпіонатів світу за свою міжнародну гоночну кар'єру. Крім того, у недавньому минулому сексапільна американка зустрічалася з гольфістом Тайгером Вудсом – найбагатшим спортсменом на планеті. Однак, цей роман виявився недовгим.