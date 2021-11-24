Злий геній Джеко: "Шахтар" програв "Інтеру" та втратив шанси на виступ у єврокубках (відео)

Дубль боснійця Едіна Джеко поставив крапку в єврокубковій історії "Шахтаря" цього сезону. Команда Роберто Де Дзербі втратила навіть теоретичні шанси, щоб посісти третє місце.

У Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Інтер" — "Шахтар".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Для того, щоб продовжити боротьбу в єврокубках, "Шахтарю" треба було перемагати та сподіватися, що "Шериф" не зможе забрати очки в "Реала" у паралельному матчі групи. Ціна помилки для команди Роберто Де Дзербі була дуже високою, але здійснити подвиг донецькому клубу не вдалося.

Протягом першого тайму "Інтер" атакував ворота гостей і був близьким до того, щоб відкрити рахунок. Едін Джеко мав кілька нагод, щоб забити, але "Шахтар" виручав Анатолій Трубін. Воротар вигравав локальні дуелі та проти другого форварда суперника Лаутаро Мартінеса. Багато в чому завдяки вдалим діям воротаря "гірникам" вдалося зберегти ворота в недоторканності в першій половині гри.

У перерві Роберто Де Дзербі замінив Тараса Степаненка на Маркоса Антоніо, після чого "Шахтар" почав програвати супернику в центрі поля. "Інтер" відчув впевненість попереду та забив на 58-й хвилині. Але арбітр справедливо скасував гол Лаутаро Мартінеса через порушення правил — аргентинець підштовхнув Миколу Матвієнка перед ударом. Але цей епізод став тривожним дзвіночком, на який "Шахтар" не встиг відреагувати: на 61-й хвилині українська команда втратила контратаку суперника, яку потужним ударом з-за меж штрафного майданчика завершив Едін Джеко — 1:0.

Через шість хвилин боснієць забив удруге. Подача Івана Перишича від лицьової лінії знайшла голову форварда на дальній стійці. Джеко без проблем уразив кут воріт суперника та відправив "Шахтар" мріяти про плей-оф будь-якого з єврокубків: поразка остаточно перекреслила перспективу порадувати українського вболівальника матчами у європейських турнірах навесні.

"Шахтар" зумів відповісти лише моментом Додо на 82-й хвилині, але удар бразильця на себе прийняла штанга.

Фінальний свисток зупинив матч за рахунку 2:0 — "Шахтар" уже точно завершить груповий етап на останньому, четвертому місці. Роберто Де Дзербі матиме шанс залишити Лігу чемпіонів на мажорній ноті: для цього в Києві потрібно обіграти "Шериф" в останньому турі.

Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий етап. 5-й тур

"Інтер" — "Шахтар": 2:0 (0:0)

Голи: 1:0, Джеко (61); 2:0, Джеко (67).