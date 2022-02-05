Фініш в крові. Українка Вікторія Олех налякала вболівальників на Олімпіаді-2022

Українська лижниця зіштовхнулася із проблемами зі здоров'ям під час забігу на Олімпійських іграх.

Представниця збірної України у лижних перегонах Вікторія Олех завершила свої перегони на Олімпіаді-2022 з кров'ю на обличчі.

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Українська лижниця налякала уболівальників, коли її показали у телевізійній трансляції великим планом. На обличчі спортсменки було багато крові, та вона продовжувала змагання.

Пізніше ситуацію прояснив головний тренер збірної України з лижних перегонів Олександр Пуцко. За його словами, у Олех раптово відкрилася кровотеча носом.

Фото: Скриншот

"Сьогодні Вікторія боролася сама з собою. На першому колі побачив, що в неї пішла носом кров, що дуже мене налякало. Порадив зійти з дистанції, та вона не зупинилась — продовжила боротьбу і дійшла до кінця", — сказав Пуцко в коментарі пресс-службі Національного олімпійського комітету України.

[ + – ] Комментарий главного тренера сборной Украины по лыжным гонкам

Проявлений героїзм спортсменки не призвів до позитивного результату: Вікторія Олех фінішувала лише 60-ою. Найкращий результат в українок у цьому заїзді показала Марина Анцибор, яка прийшла до фінішу лише 56-ою. Юлія Кроль посіла 62 позицію.

Перемогу у цих змаганнях святкувала норвежка Тереза ​​Йохауг. Друга позиція у представниці ОКР Наталії Непляєвої, а третьою стала австрійка Тереза ​​Стадлобер.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуваються з 4 по 20 лютого. Україну на цих змаганнях представляють 45 спортсменів.

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