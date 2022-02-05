Финиш в крови. Украинка Виктория Олех напугала болельщиков на Олимпиаде-2022 (фото)

Украинская лыжница столкнулась с проблемами со здоровьем во время забега на Олимпийских играх.

Представительница сборной Украины по лыжным гонкам Виктория Олех завершила свою гонку на Олимпиаде-2022 с кровью на лице.

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Украинская лыжница напугала болельщиков, когда ее показали в телевизионной трансляции крупным планом. На лице спортсменки было много крови, но она продолжала соревнования.

Позже ситуацию прояснил главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко. По его словам, у Олех раптово открылось кровотечение носом.

[ + – ] Виктория Олех не могла остановить кровь Фото: Скриншот

"Сегодня Виктория сражалась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла носом кровь, что очень меня испугало", сказал Александр Пуцко пресс-службе Национального олимпийского комитета.

[ + – ] Комментарий главного тренера сборной Украины по лыжным гонкам

Проявленный героизм спортсменки не привел к положительному результату: Виктория Олех финишировала только на 60-й. Лучший результат у украинок в этом заезде показала Марина Анцибор, пришедшая к финишу только 56-й. Юлия Кроль заняла 62-ю позицию.

Победу в этих соревнованиях торжествовала норвежка Тереза Йохауг. Вторая позиция у представительницы ОКР Наталии Непляевой, а третьей стала австрийка Тереза Стадлобер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Украину на этих соревнованиях представляют 45 спортсменов.

Ранее Фокус рассказывал о скандале, возникшем между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом Ли Марком Рины. Согласно версии Губерниева, он случайно зацепил стол, за которым сидела украинская делегация. Фокус связался с Ли Марком Рины и тот рассказал, что Дмитрий Губерниев намеренно провоцировал украинскую делегацию, а до того россияне цепились к украинским фигуристам из-за языка, на котором они дают интервью.