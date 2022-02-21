Українець став абсолютним чемпіоном на міжнародних змаганнях з гольфу

З 17-19 лютого в Туреччині тривали міжнародні змагання з гольфу серед юніорів Golf Mad Junior Open. На турнірі Україну представляли п’ятеро спортсменів Національної збірної.

Щорічні змагання, що організовує компанія Golf Mad Travel&Events вже п’ятий рік поспіль в Туречинні, зібрали 122 учасника з 13 країн. Україну представляли: Тимур Алалін, Михайло Голод, Софія Пилипенко, Софія Подтопта, Дмитро П’ята.

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За підсумками трьох турнірних раундів Михайло Голод став абсолютним чемпіоном змагань з результатом (-4), а також зайням перше місце у номінації U16 Boys Gross. Для українського гольфу це ще одна перемога.

Результати гольфістів, що представляли Україну та Національну збірну команду:

Софія Пилипенко — (+34) T7 U16 Girls Gross

Софія Подтопта — (+9) 9 позиція U16 Girls Net

Тимур Алалін — (+17) T12 U21 Boys Gross

Дмитро П'ята — (+22) 21 позиція U16 Boys Net

Вітаємо гольфістів з досягненнями! Нагадуємо, що Всеукраїнська федерація гольфу оголосила офіційну турнірну сітку змагань на сезон 2022.