У Москві затримали підозрюваного в убивстві футбольного агента з Латвії

Раніше застрелений у Ризі агент представляв інтереси гравця молодіжної збірної України Миколи Мусолітіна.

У Москві співробітники МВС та Інтерполу затримали підозрюваного в убивстві латвійського футбольного агента Романа Беззубова. Про це повідомляє Telegram-канал BALTNEWS.

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Виходця з України 54-річного Івана Агапітова затримали напередодні вдень, 24 лютого.

Розстріл футбольного агента Романа Беззубова вважається одним із найгучніших злочинів Латвії останніх років. Фахівця з футбольних трансферів Романа Беззубова було застрелено в ризькому мікрорайоні Пурвціємс. Його автомобіль марки Volkswagen обстріляли з вікна BMW, яке зупинилося поблизу.

У цій справі проходили двоє підозрюваних, і Агапітов був серед цих людей.

Застрелений Беззубов вважався чи не єдиним латвійським агентом міжнародного рівня. Перш ніж розпочати агентську кар'єру, він пограв у кількох професійних клубах Латвії.

Мотиви вбивства пов'язують із професійною діяльністю.

Раніше Фокус повідомляв, що застрелений у Ризі агент Роман Беззубов представляв інтереси гравця молодіжної збірної України Миколи Мусолітіна. У 2019 році Мусолітін виграв футбольний чемпіонат світу серед молодіжних команд.

Зазначалося, що до нападу на Беззубова, можливо, були причетні двоє людей, які були на чорному BMW X5. Слідство встановило, що підозрювані могли замінити на автомобілі номерні знаки. Ці відомості було підтверджено.