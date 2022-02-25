В Москве задержали подозреваемый в убийстве футбольного агента из Латвии

Ранее застреленный в Риге агент представлял интересы игрока молодежной сборной Украины Николая Мусолитина.

В Москве сотрудники МВД и Интерпола задержали подозреваемого в убийстве латвийского футбольного агента Романа Беззубова. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

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Выходца из Украины 54-летнего Ивана Агапитова задержали накануне днем, 24 февраля.

Расстрел футбольного агента Романа Беззубова считается одним из самых громких преступлений Латвии последних лет. Специалист по футбольным трансферам Роман Беззубов был застрелен в рижском микрорайоне Пурвциемс. Его автомобиль марки Volkswagen обстреляли из окна BMW, который остановился поблизости.

По этому делу проходили двое подозреваемых, и Агапитов был в числе этих людей.

Застреленный Беззубов считался едва ли ни единственным латвийским агентом международного уровня. Прежде, чем начать агентскую карьеру, он поиграл в нескольких профессиональных клубах Латвии.

Мотивы убийства связывают с профессиональной деятельностью.

Ранее Фокус сообщал, что застреленный в Риге агент Роман Беззубов представлял интересы игрока молодежной сборной Украины Николая Мусолитина. В 2019 году Мусолитин выиграл футбольный чемпионат мира среди молодежных команд.

Отмечалось ,что к нападению на Беззубова, возможно, были причастны два человека, которые были на черном BMW X5. Следствие установило, что подозреваемые также могли заменить на автомобиле номерные знаки. Эти сведения были подтверждены.