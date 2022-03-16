Без легіонерів. "Динамо" Київ готується до відновлення чемпіонату України

Перша команда тренується в усіченому складі під керівництвом Гусєва. Команда U-19 готується до матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА зі "Спортінгом".

Футбольний клуб "Динамо" Київ знаходить можливості, щоб допомогти українській армії вистояти в кровопролитній війні проти ЗС РФ. Проводиться гуманітарна програма допомоги українським лікарням, які рятують поранених бійців ЗСУ та громадянське населення. Керівництво клубу взяло шефство над кількома дитячими будинками й освітніми організаціями. Футболісти в індивідуальному порядку надають фінансову допомогу армії. Про це повідомляє клубний сайт ПК.

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Родичі футболістів були вивезені в безпечне місце за кордон, потім керівництво клубу вирішило, що команді U-19 варто відновити підготовку до матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА з Лісабонським "Спортінгом".

"Колективом команди було ухвалено рішення продовжити виконувати свої професійні обов'язки та допомогти юнацькій команді U-19 готуватися до офіційного матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проти лісабонського "Спортінга", який не був офіційно скасований і планується провести на нейтральній території", — йдеться у повідомленні.

Спочатку футболісти з кількох динамівських команд і співробітники клубу зібралися на базі в Кончі-Заспі, а потім у повному складі переїхали до Західної України, де вже розпочали активну підготовку до матчу зі "Спортінгом". Зазначається, що було складно зібрати хлопців з юнацького складу, які евакуювалися зі своїми сім'ями до різних регіонів України. Багатьом із них довелося їхати у тамбурі потягів понад 10 годин. Гравці молодших вікових груп були евакуйовані в Польщу.

Перша команда "Динамо" без легіонерів готується під керівництвом Олега Гусєва до матчу-кваліфікації національної збірної до Кубка світу в Катарі та Чемпіонату України, який поки що не зрозуміло в якому форматі буде відновлено. Нагадаємо, що матч збірної на Чемпіонат світу в Катарі ФІФА перенесла на червень.

Раніше Фокус повідомляв, що президент ФК "Динамо" Київ Ігор Суркіс висловився щодо розв'язаної Росією війни в Україні та розповів про стан справ у клубі. Суркіс виступив з офіційною заявою лише на 20-й день війни.