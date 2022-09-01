Григорій Козловський та його клуб "Рух" (Львів) передали ЗСУ 6 вантажівок та 20 рацій

Президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський продовжує допомагати українським військовим. Цього разу Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб "Рух" не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз перебувають на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний! Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі й здорові", — сказав президент ФК "Рух" Григорій Козловський.

Слід зазначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу "Рух". Раніше за кошти Григорія Козловського для потреб ЗСУ вже було придбано 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків і планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 авто.