Серед неаполітанців популярна приказка про те, що якщо Марадона був напівбогом, то грузинський лівий крайній Хвіча Кварацхелія з його 12 голами, 10 гольовими передачами та визначною технікою — місцевий папа римський. На цьому трансфері власник "Наполі" кіномагнат де Лаурентіс вже заробив 75 млн. євро.

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"Наполі" виграв перше за останні 33 роки скудетто в Серії А. Нічія на "Стадіо Фріулі" в Удіні та зароблений бал у турнірній таблиці зробили команду недосяжною для конкурентів за п'ять турів до завершення сезону.

За словами тренера команди Лучано Спаллетті, вже дивлячись на обличчя неаполітанців можна зрозуміти, яку радість їм принесла перемога клубу.

"Ці люди згадуватимуть про цю подію щоразу, стикаючись із труднощами в житті. І вони заслужили на це свято. А я вже можу розслабитися, адже знаю, що приніс їм цю мить щастя", — сказав Спаллетті.

Неаполітанці дивляться футбол

Класова боротьба бідного півдня

Востаннє "Наполі" вигравав італійську першість у 1990 році з Дієго Марадоною у складі. І перемога 2023-го, як і попередні, теж виходить за рамки спорту, т.я. в Італії суперництво заможної півночі та бідного півдня переноситься і на футбольне поле.

"Молоді неаполітанці часто змушені мігрувати на північ у пошуках заробітку та кращого життя, — сказав журналіст Napoli Today Франко Романо. — Для них перемога у футболі — це як форма соціальної помсти та протесту проти заможної півночі".

Донедавна на передових ролях у кальчо були виключно команди з північної частини країни: туринський "Ювентус" та два міланські гранди. За словами журналіста, перемога команди з будь-якого міста на південь від Риму — теж саме, що десять трофеїв Мілана або Туріна.

Фанати "Наполі"

"Немиті фермери", "жертви холери"

Вболівальникам з Неаполя все ще доводиться чути на свою адресу ворожі вигуки, що відсилають до епідемії та стихійного лиха, які місцевим доводилося переживати в минулому.

"Навіть собаки тікають, коли приходять неаполітанці. Хворі на холеру, жертви землетрусу. Ви ніколи не милися з милом. "Наполі" — лайно! "Наполі" — холера! Ви ганьба всієї Італії. Неаполітанці, працюйте важко, бо за Марадону вам доведеться ще й свою дупу продати", — одна з популярних кричалок, якою вболівальники суперників зустрічали футболістів з півдня.

Дієго Марадона розповідав, що мешканців Неаполя вважають в Італії "африканцями".

"Називали "немитими", "фермерами", коли ми їхали грати на північ, вони завжди вивішували плакат із написами: "Ідіть помийтеся". Це було огидно", — згадував він.

"Жертви холери", "каналізація всієї Італії", "Везувій, помий їх у вогні" — ось деякі з популярних гасел на адресу футболістів "Наполі".

"Вони всі були расистами. Мені здавалося, я представляв окрему частину Італії, яку ні в що не ставили", — розповідав аргентинець.

Марадона — про образливі прізвиська жителів італійського півдня

"Якщо ви народилися в Неаполі, футбол вже у вашій крові, — сказав уболівальник Гаетано, з ніг до голови одягнений у футбольну форму. — Наша кров блакитна [колір клубу], а не червона".

Він один із тисяч місцевих жителів, який переїхав до Мілана, щоб знайти роботу. Але відсвяткувати чемпіонство своєї команди повернувся додому разом із сім'єю.

"Я чекав цього 33 роки. Мене переповнюють емоції та віра… словами цього не описати", — сказав він.

Свої перші чемпіонські титули наприкінці 80-х років "Наполі" завойовував після того, як за кілька років до того місто вразило руйнівний землетрус.

Вболівальник з плакатом Марадони

"Всюди була бідність, місто виживало", — згадував журналіст Массімо Романо. Перші успіхи, яких команда досягла з Марадоною, були дуже важливими для Неаполя. За його словами, у Неаполя все ще багато проблем, але зараз воно стало європейським містом з безліччю туристів, містом, яке добре знають за межами країни.

Три десятиліття болю

Два попередні титули в Серії А — у 1987 і 1990 роках — "Наполі" приніс легендарний аргентинець, на честь якого після його смерті перейменували стадіон.

Протягом цих років клуб зазнав фінансових труднощів, понижувався в класі (ще в 2006 виступав у Серії С) і ставав банкрутом. В останні 11 сезонів команда здобувала три Кубки Італії, але саме титул чемпіона цінніший за всі інші трофеї.

Переломна подія в новітній історії клубу відбулася у 2004 році, коли його власником став кінопродюсер Ауреліо де Лаурентіс.

Кварадона коштує 85 млн євро

До сезону 2022/23 клуб підійшов з новим зірковим складом: згаданий вже Вірктор Осімхен з його бомбардирськими подвигами (22 м'ячі у 26 іграх) та грузинський лівий крайній Хвіча Кварацхелія, на рахунку якого 12 голів у 10 асистів цього сезону.

Півзахисник ще й року не провів Італії, як отримав прізвисько Кварадона. Футболка гравця збірної Грузії стала найбільш популярною в Неаполі, а на цьому трансфері керівництво клубу вже заробило щонайменше 10 млн євро.

Transfermarkt встановив на нього цінник у 85 млн. євро, тоді як заявлена сума переходу з "Динамо" Батумі склала лише 10 млн. євро.

Цінник Хвічі Кварацхелії

Хвіча став, мабуть, головною складовою нинішнього успіху, щонайменше, на думку вболівальників у Неаполі, де популярна приказка про те, що якщо Марадона був напівбог, то Кврацхелія — папа римський. Вже восени 2022-го, на початку нового сезону, його дещо стали визнавати найкращим гравцем серед усіх команд Італії.

Хвіча у матчі проти "Аталанти"

Наставник команди 64-річний Лучано Спаллетті став найстарішим тренером, який вигравав Серію А.

Сам чемпіонський матч в Удіне здавався вже другорядною подією. Якщо не в цьому, то в п'яти іграх, що залишилися, команда оформила б своє третє чемпіонство.

"Удінезе" – "Наполі" 1-1

Нігерійський нападник Віктор Осімхен на 52-й хвилині зрівняв рахунок після того, як гол Санді Ловрича несподівано вивів уперед "Удінезе".

"Удінезе" – "Наполі" 1-1: чемпіонський матч у Серії А

До речі, Осімхен принагідно ще й зміцнив своє лідерство у гонці бомбардирів. Тепер у нього 22 забиті м'ячі, на 3 відстає Лаутаро Мартінес з "Інтера".

Неаполь перетворився на карнавал за кілька годин до початку трансляції на стадіоні, городяни святкували весь день, а близько 10 тисяч уболівальників вирушили на виїзний матч в Удіне.

Фанати у Неаполі

Міські дороги були переповнені вболівальниками, що танцюють і обіймаються, поряд були діти з футбольними м'ячами. Хтось стрибав у фонтан та роз'їжджав на скутерах із прапорами команди.

Свято на все літо

"Дивовижні відчуття, ми так довго чекали, — говорив після матчу Осімхен. — Принести скудетто неаполітанцям — ця мить залишиться в наших серцях назавжди".

За атмосферою свята до Неаполя приїхали жителі інших міст і навіть країн — Франції, Іспанії та Великобританії.

Свято у Неаполі

У Неаполі все живе та дихає футболом. Все місто було готове відзначити чемпіонство: біло-блакитні прапори та гірлянди прикрашали вузькі вулички, картонних фігур футболістів виставили в натуральну величину в центрі міста. Продавали торти, печиво, морозиво та напої, присвячені гравцям.

"Здається, що світ зупинився тут", — сказала Амелія Баті, студентка, яка приїхала з Риму. За її словами, ця вечірка у Неаполі триватиме близько місяця чи навіть ціле літо.

Нагадаємо, що англійська поліція затримала фаната, який світив Мудрику в обличчя лазером. Лондонське дербі між "Арсеналом" та "Челсі" відбулося 2 травня на Emirates Stadium.

Також повідомлялося, що збірна України з футболу, незважаючи на участь білоруської національної команди, виступить у відборі на чемпіонаті Європи.