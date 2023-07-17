Погляди перехожих стомлюють: "найсексуальніша хокеїстка" у світі втомилася від уваги (фото)

Мікайла Демайтер захищала ворота канадського клубу Bluewater Hawks, але після травми, отриманої в 19 років, перекваліфікувалася на модель. Тепер у її Instagram 2,4 млн підписників.

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Канадка Мікайла Демайтер (Mikayla Demaiter), яку прозвали найсексуальнішою хокеїсткою у світі, скаржиться на зайву увагу з боку оточення. Голови, що обертаються, за словами ексголкіперки, вона помічає всюди, де б не перебувала. Про це ексспортсменка розповіла у своєму черговому пості в Instagram.

Можливо, найсексуальніша хокеїстка у світі Можливо, найсексуальніша хокеїстка у світі Можливо, найсексуальніша хокеїстка у світі Можливо, найсексуальніша хокеїстка у світі

Раніше Демайтер захищала ворота клубу Bluewater Hawks з Канадської провінційної жіночої ліги. Але після отриманої в 19 років травми вирішила змінити професію — і перекваліфікувалася на модель.

Багато підписників вважають колишню спортсменку найкрасивішою жінкою у світі

Замість воротарського шолома, захисту для шиї, спеціальних щитків із подушками та захисту грудей тепер її частіше можна бачити у відвертому одязі для підписників. На Instagram 22-річної канадки вже підписалося понад 2,4 млн користувачів.

У неї також 1,9 млн шанувальників у TikTok і близько 100 тисяч у Twitter.

Напередодні у своєму Instagram вона виклала відео під час прогулянки вулицею в зелених шортах і короткому топі. До публікації додала підпис: "Голови, що обертаються, всюди, куди б я не йшла. Це дещо стомлює, але комусь же потрібно це робити".

Багато підписників вважають колишню спортсменку найкрасивішою жінкою у світі

"Бомба, повернення в класичну епоху", — написав один із користувачів.

"Найкрасивіша леді в цьому світі", — додав ще один шанувальник.

У червні 2020 року вона повідомила своїм фанам, що прощається з хокеєм.

Вона була голкіпером хокейного клубу Bluewater Hawks з міста Стратрой (провінція Онтаріо).

Але через травму коліна вирішила побудувати кар'єру в модельному бізнесі

22-річна канадка зібрала значну аудиторію в соцмережах: тільки в Instagram у неї 2,4 млн підписників.

Мікайла Демайтер повісила ковзани на цвях і зараз замість шолома і захисного хокейного екіпірування тепер її частіше можна бачити в бікіні та іншому подібному вбранні

"Дорогий хокей, настав час перегорнути сторінку і перейти до наступного розділу мого життя. Уперше ти не будеш моїм головним предметом уваги", — йшлося в прощальному посланні, яке супроводжувало фото біля хокейних воріт.

Прощальне послання хокею

Вона згадала про те, що спорт допоміг їй подорожувати та познайомив з безліччю друзів. Хокеїстка-модель також зазначила, що спорт навчив її багато чому і завдяки набутим навичкам тепер на неї чекає успіх на новому терені.

Можливо, найсексуальніша жінка у світі

"Все ще будуть ранні підйоми вранці, нові пригоди і нові друзі. Дякую за все", — написала дівчина, яка часто ділиться з передплатниками яскравим контентом, а на одному з сайтів для преміумкористувачів уже зібрала 600 тисяч шанувальників.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року на матчах Чемпіонату світу з футболу катарські шейхи "не схвалювали відвертого вбрання" міс Хорватії Івани Кнолл. Але все ж дружно знімали її на свої телефони, щоразу, коли вона з'являлася на трибунах.

Також повідомлялося, що 50-річна Гайді Клум у мінімалістичному бікіні відпочила з чоловіком на Сардинії.