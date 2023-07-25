Далі без Руслана Ротаня: молодіжна збірна України з футболу отримала нового тренера

За вихід на Чемпіонат Європи у 2025 році молодіжна збірна України боротиметься під керівництвом нового тренерського штабу.

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В Українській Асоціації футболу (УАФ) 25 липня 2023 року оголосили ім'я нового головного тренера молодіжної збірної України. Ним став іспанський фахівець Унаї Мельгоса, йдеться на сайті УАФ.

До свого призначення 47-річний іспанець допомагав головному тренеру національної збірної України Сергію Реброву. Мельгоса, зокрема, готував звіти про потенційних гравців команди, аналізував матчі молодіжної та юнацьких збірних.

Зазначається, що попередній тренер молодіжної команди Руслан Ротань залишиться у структурі УАФ та очолить олімпійську збірну України.

Що відомо про Унаї Мельгосу

Унаї Мельгоса став новим головним тренером молодіжної збірної України Фото: "Динамо" Киев

Він давно товаришує з Сергієм Ребровим, який наразі очолює національну футбольну збірну. Так, Мельгоса працював у штабі Реброва в "Динамо", "Ференцвароші" та "Аль-Айні". На початку літа ЗМІ називали його одним із претендентів на посаду головного тренера луганської "Зорі".

Тепер він працюватиме з українцями у кваліфікації на Чемпіонат Європи-2025 U-21. Наші футболісти на цьому етапі потрапила до групи "F" та зіграють проти Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану, Люксембургу.

На сайті УАФ йдеться, що саме Сергій Ребров був ініціатором призначення Мельгоси тренером молодіжної збірної України.

Нагадаємо, що молодіжна збірна під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу молодіжного Євро-2023, завдяки чому вперше у своїй історії зіграє на Олімпійських іграх.

Також Фокус розповідав, що відомий іспанський футболіст Жерар Піке візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine. Він з'явиться на полі лондонського Стемфорд Бридж разом з українськими футболістами Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком. Гра відбудеться 5 серпня 2023 року