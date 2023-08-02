"Гордість своєї країни": російська пропаганда придумала новий фейк про Харлан (фото)

РосЗМІ масово стали публікувати "нову обкладинку" французького журналу Charlie Hebdo, яку редакція нібито присвятила українській спортсменці. Пізніше з'ясувалося, що це фейк.

Related video

Російські пропагандисти за допомогою західних видань хотіли видати новий фейк про українську фехтувальницю Ольгу Харлан, яка відмовилася тиснути руку спортсменці з РФ, яка програла. Про це писала організація StopFake 31 липня.

Зазначається, що російські журналісти почали масово писати образливі матеріали на адресу української спортсменки і навіть закинули фейкове вкидання.

29 липня в мережі з'явилася нібито обкладинка нового номера французького журналу Charlie Hebdo, який має скандальну славу. Там був зображений образливий шарж на Ольгу Харлан і красувався напис із сарказмом: "Справжня гордість своєї країни".

Пропагандисти придумали новий фейк про українську спортсменку Ольгу Харлан Фото: Скриншот

Пізніше виявилося, що це не відповідає дійсності і на новій обкладинці журналу від 2 серпня буде зображений міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Це можна перевірити як на сайті видання, так і на його сторінках у соціальних мережах.

Пропагандисти придумали новий фейк про українську спортсменку Ольгу Харлан Фото: Скриншот

Коли з'явилося викриття на матеріал, російське видання одразу ж змінило первісне повідомлення і написало, що це "ймовірна" обкладинка серпневого номера.

Нагадаємо, 27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку суперниці з РФ Аннi Смирновій, яка виступала в нейтральному статусі. За правилами турніру, рукостискання суперників було обов'язковим

31 липня фехтувальниця Ольга Харлан назвала винних у її дискваліфікації. Вона переконана, що міжнародні федерації мають ретельніше ставитися до надання спортсменам із РФ нейтрального статусу.