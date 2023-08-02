"Гордость своей страны": российская пропаганда придумала новый фейк про Харлан (фото)

РосСМИ массово стали публиковать "новую обложку" французского журнала Charlie Hebdo, которую редакция якобы посвятила украинской спортсменке. Позже выяснилось, что это фейк.

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Российские пропагандисты при помощи западных изданий хотели выдать новый фейк про украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая отказалась жать руку проигравшей спортсменке из РФ. Об этом писала организация StopFake 31 июля.

Отмечается, что российские журналисты начали массово писать оскорбительные материалы в адрес украинской спортсменки и даже закинули фейковый вброс.

29 июля в сети появилась якобы обложка нового номера французского журнала Charlie Hebdo, который имеет скандальную славу. Там был изображен оскорбительный шарж на Ольгу Харлан и красовалась надпись с сарказмом: "Настоящая гордость своей страны".

Пропагандисты придумали новый фейк про украинскую спортсменку Ольгу Харлан Фото: Скриншот

Позже оказалось, что это не соответствует действительности и на новой обложке журнала от 2 августа будет изображен министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Это можно проверить как на сайте издания, так и на его страницах в социальных сетях.

Пропагандисты придумали новый фейк про украинскую спортсменку Ольгу Харлан Фото: Скриншот

Когда появилось разоблачение на материал, российское издание сразу же изменило первоначальное сообщение и написали, что это "вероятная" обложка августовского номера.

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за отказа пожать руку сопернице из РФ Анне Смирновой, которая выступала в нейтральном статусе. По правилам турнира, рукопожатие соперников было обязательным

31 июля фехтовальщица Ольга Харлан назвала виновных в ее дисквалификации. Она убеждена, что международные федерации должны более тщательно относиться к предоставлению спортсменам из РФ нейтрального статуса.