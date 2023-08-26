Олександр Усик буде "зобов'язаний" вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі після бою з Дюбуа, — промоутер

За словами Олександра Красюка, весь світ хоче побачити бій Ф'юрі — Усик. Навіть люди, вельми далекі від боксу.

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Олександр Усик "зобов'язаний" зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі після бою з Даніелем Дюбуа. Таку заяву зробив промоутер українського чемпіона Олександр Красюк. Про це повідомляє The Sun.

36-річний Усик, судячи з усього, був готовий битися з 35-річним Ф'юрі, проте переговори між представниками боксерів на початку цього року ні до чого не привели.

Тоді домовитися не вдалося, й суперником Усика став Даніель Дюбуа, а Тайсону Ф'юрі доведеться битися із зіркою UFC Франсісом Нганну у виставковому поєдинку в жовтні.

Говорячи про перспективу бою Усика з Ф'юрі, промоутер Усика Олександр Красюк сказав, що "провести цей бій — наш обов'язок".

"Весь світ хоче побачити цей бій. Не тільки ми або ті, хто займаються боксом, а й увесь світ. Люди, які нічого не знають про бокс, хотіли б побачити бій відразу за чотири пояси вперше в епоху чотирьох поясів", — сказав Красок.

Він обіцяє зробити все можливе, щоб цей, поки що гіпотетичний, поєдинок все ж відбувся.

В Усика бездоганна статистика: 20 перемог і 0 у графі поразок відтоді, як він перейшов у професіонали у 2013 році.

Спочатку виступаючи у важкій вазі, він зміг піднятися на вершину надважкого дивізіону після того, як завоював пояси, виходячи на ринг проти Ентоні Джошуа після перемоги на лондонському стадіоні клубу "Тоттенгем Хотспур" у вересні 2021 року.

Потім він виграв і матч-реванш у Саудівській Аравії, що підігріло розмови про поєдинок із Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що в поєдинку Усик і Дюбуа: британець спробує приспати пильність українського чемпіона, у якого "майстерність і доля воїна-переможця".

Раніше повідомлялося, як змінилися коефіцієнти букмекерів на бій Усика і Дюбуа.