"Україна вже не та, що в березні": у збірній Англії побоюються мотивації українців у матчі до Євро-2024

За словами футболіста лондонського "Челсі" Бена Чілвелла, його товариші можуть обіграти будь-якого суперника, але команда України вже не та, яка без шансів програла в березневому матчі. Він згадав про мотивацію українців грати за свою країну в нинішніх обставинах.

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Напередодні матчу кваліфікації до Євро-2024 зі збірною України в польському Вроцлаві захисник англійців Бена Чілвелла висловив упевненість у тому, що "Трьом левам" у їхньому нинішньому скликанні під силу здолати будь-якого суперника. Але все ж наголосив на мотивації України. Про це повідомляє The Evening Standard.

26-річний латераль "Челсі", найімовірніше, вийде в основі на матч із Синьо-жовтими. Перемога в Польщі практично забезпечить Англії вихід на Чемпіонат Європи, який наступного літа пройде в Німеччині. А перемога в матчі проти італійців 17 жовтня гарантує участь у Євро-2024.

За словами Чілвелла, він помічає, що його товариші стають дедалі впевненішими.

"Я люблю приїжджати сюди [в розташування збірної у Сейнт-Джордж Парку]. Уся справа в дрібницях, таких як вибудовування культури та психології переможців, що формується роками. Уся справа в повсякденних звичках, як-от вчасно оселитися в готелі, сказати спасибі й будь ласка працівникам, виконати все правильно в тренажерному залі та, власне, на полі. Ми цілком упевнені в собі, але є різниця між упевненістю і самовпевненістю", — пояснив Чілуелл.

У березні Англія обіграла Україну на Вемблі. Водночас Синьо-жовті домоглися перемог у двох своїх наступних матчах, і гравець збірної "Трьох левів" наголошує на мотивації суперника в поєдинку, що відбудеться в суботу 9 вересня.

"Ми знаємо, що це вже буде інша команда, наскільки їх мотивують обставини, і з якою пристрастю вони гратимуть за свою країну", — зазначив він.

Нагадаємо, що трагічно загинула відома футболістка, яка колись грала в Україні.

Також повідомлялося, що мати іспанського футбольного функціонера Луїса Рубіалеса, щодо якого проводять розгляд, влаштувала голодування на знак протесту.