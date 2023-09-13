У нього великий потенціал: у "Формулі-1" вперше в історії з'явився українець (фото)

Команда Формули-1 Williams Racing запросила до своєї юнацької академії 14-річного українця, який влітку 2023 року став чемпіоном Європи з картингу.

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Український картингіст, 14-річний Олександр Бондарєв став представником професійної гоночної академії Williams Racing. Наш співвітчизник може стати першим в історії українським пілотом у "Формулі-1". Про це сам гонщик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що українець приєднається до юнацької команди елітної серії автоспорту. За словами ж самого гонщика, його мрія — участь у "Формулі-1".

"З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про "Формулу-1". У мене, звісно, попереду ще довгий шлях, але це величезний крок. Завжди знав, що участь у програмі для молодих пілотів "Формули-1" має вирішальне значення, і я буду наполегливо працювати, щоб виправдати надану мені довіру", — розповів спортсмен.

14-річний гонщик може стати першим в історії представником України у Формулі-1 Фото: Олександр Бондарєв/Facebook

Зазначимо, що Williams Racing — британська команда "Формули-1" створена в 1970 році. Команда є дев'ятиразовим переможцем "Кубка конструкторів". Свого часу команду представляли багато легенд "Формули-1". Серед них були й пілоти, які перемагали на Чемпіонатах світу. Найвідоміші з них: Айртон Сенна, Ален Прост, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Піке.

За словами спортивного директора команди Свена Смітса, вони давно спостерігали за прогресом молодого українця.

"У Олександра є великий потенціал, ми з нетерпінням чекаємо підтримки його розвитку, поки він продовжує свій шлях у картингу", — зазначив функціонер.

Хто такий Олександр Бондарєв

Юний гонщик став першим українцем в історії, якому вдалося завоювати титул чемпіона Європи з картингу. Фінальний раунд за титул переможця пройшов в останні дні липня 2023 року на італійському треку Cremona Circuit.

У липні 2023 року Олександр Бондарєв став першим українцем, який завоював титул Чемпіона Європи з картингу Фото: Олександр Бондарєв/Facebook

У категорії OK Junior, в якій виступав Олександр Бондарєв, участь узяли 81 картингіст із різних куточків світу. Примітно, що талант українця було оцінено ще до того, як він став володарем чемпіонського титулу. Так, 20 липня 14-річний гонщик очолив оновлений міжнародний офіційний рейтинг спортсменів з картингу — FIA International Karting Ranking (IKR).

Нагадаємо, у липні 2022 року"Формулу-1" покинув наймолодший чемпіон в історії гоночних ігор — Себастьян Феттель. Раніше Фокус повідомляв, що Audi у 2026 році прийде у "Формулу-1".