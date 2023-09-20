"Приклад надпотужної волі": Зеленський оцінив рекорд українців на Іграх нескорених-2023 (відео)

За всю історію своєї участі у змаганнях українці здобули рекордну кількість нагород: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових медалей.

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Переможців Ігор нескорених-2023, які зуміли звоювали рекордну кількість медалей, привітав президент України Володимир Зеленський. У Telegram-каналі він опублікував відповідне відео.

З його слів, український народ вкотре продемонстрував світу нашу незламність. За всю історію змагань українці здобули рекордну кількість нагород, зокрема 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових.

"Неймовірний результат!" – заявив він.

У дописі зазначені імена мультимедалістів. Ними стали Микола Заріцький, Назар Вознюк, Юлія Шевчук, Володимир Товкіс, Максим Зубов.

Він привітав переможців із відмінними результатами. З його слів, українські "нескорені" продемонстрували приклад української незламності та міцності.

Ігри нескорених-2023

Ігри нескорених у цьому році відбулися в німецькому місті Дюссельдорф. Команда з України була представлена 25 учасниками. Це найбільший склад в історії. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, поліцейські, Нацгвардії та добровольчих батальйонів. Представники нашої держави здобули 34 медалі, серед яких 12 – золоті.

Українці загалом змагалися в дев'яти видах спорту: стрільбі з лука, настільному тенісі, легкій атлетиці, баскетболі на візках, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, велоспорті, волейболі сидячи. Низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.

Нагадаємо, 16 вересня Принц Гаррі нагородив "Тайру" на Іграх Нескорених-2023. Українська парамедикиня тривалий час була у російському полоні. Вона здобула "срібло" в змаганнях з плавання.