Чи зніме Україна італійське прокляття: де дивитися матч Євро-2024 Україна — Італія

Матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада на "БайАрені" німецького Леверкузена. На кону — прямий вихід на Чемпіонат Європи 2024. Українці ще жодного разу в історії протистояння футбольних збірних не обіграли італійців.

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Поразка або нічия збірної України в матчі з Італією не стане зовсім уже катастрофою, як вважалося до недільного вечора 19 листопада, коли стало відомо, що в плей-офф Ліги Націй звільнилося місце, яке в разі чого займе Україна. Раніше його посідали серби, які внаслідок нічиєї з болгарами напряму вийшли на Євро.

Україна — Італія: де відбудеться матч відбору на Євро-2024

Через цю обставину протистояння Україна — Італія, яке відбудеться сьогодні, 20 листопада на "Бай-Арені" німецького Леверкузена, буде не менш принциповим.

На кону матчу Синьо-жовтих і Скуадри Адзурри — прямий вихід на чемпіонат Європи, який наступного літа пройде в Німеччині.

Україна — Італія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Матч Україна — Італія в прямому ефірі покажуть інтернет-платформи, у кабельних мережах та IPTV вирішальний поєдинок транслюватимуть місцеві телеканали "Суспільного".

Україна — Італія: склади команд

Україна Італія: склади команд

Заявка збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар").

Оборона: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі троє — "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак ("Динамо Київ"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Олександр Сваток ("СК Дніпро-1"), Максим Таловєров (австрійський "ЛАСК").

Півзахист: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назаріна (усі — "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Сергій Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Олександр Піхальонок ("СК Дніпро-1");

Напад: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсія"), Данило Сікан ("Шахтар").

Крім того, основний склад команди можуть поповнити футболісти з резервного списку: Денис Попов, Віталій Буяльський і Владислав Ванат, які захищають кольори "Динамо Київ", а також Назарій Русин (який грає у другому англійському дивізіоні за "Сандерленд").

Заявка збірної Італії:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ"), Іван Проведєль ("Лаціо"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенгем"), Марко Карнесеккі ("Аталанта");

Оборона: Франческо Ачербі (міланський "Інтер"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Маттео Дарміан ("Інтер"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Федеріко Дімарко ("Інтер"), Федеріко Гатті ("Ювентус"), Андреа Камбьясо ("Ювентус"), Джанлука Манчіні ("Рома");

Півзахист: Ніколо Барелла ("Інтер"), Джакомо Бонавентура ("Фіорентина"), Брайан Крістанте ("Рома"), Давіде Фраттезі ("Інтер"), Мануель Локателлі ("Ювентус"), Андреа Кольпані ("Монца"), Жоржиньо ("Арсенал");

Напад: Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Федеріко К'єза ("Ювентус"), Мойзе Кін ("Ювентус"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Ніколо Дзаньоло ("Астон Вілла"), Стефан Ель-Шаараві ("Рома"), Маттео Політано ("Наполі").

Матч у Мілані Італія — Україна

У вересні збірна України поступилася в матчі проти Італії в Мілані. На початку матчу італійці вели 2:0, але гол Андрія Ярмоленка наприкінці тайму все ж повернув надію.

"Ми живі" — з таким заголовком наступного дня вийшов номер Corriere dello Sport. "Завдяки хорошому темпу, індивідуальній грі та двом голам Фраттезі Україну обіграли", — зазначало видання.

Давіде Фраттезі за той матч отримав оцінку 8/10. Локателлі та Дзаньоло — 7/10.

"Просто Італія, — писала Gazzetta dello Sport. — Хороша гра, темп і епізоди для взяття воріт "на Сан-Сіро. Євро все ближче"

Фото: УЄФА | Лучано Спаллетті в матчі на Сан-Сіро

Фото: УЄФА | Олександр Зінченко в матчі проти Італії в Мілані

Україна — Італія: статистика матчів: 2 нічиї, 7 поразок

В історії збірної України ще не було перемог у матчах з Італією, хоча команди зіграли між собою вже 9 матчів, у т.ч. і товариських.

Україна Італія статистика матчів

Водночас Україна не програвала у своїх дев'яти останніх умовно домашніх матчах.

Матч Україна — Італія: таблиця групи С

Нагадаємо, що в попередньому матчі Україна обіграла Мальту 3:1, що дало змогу зрівнятися з Італією за набраною кількістю очок, але за особистими зустрічами Скуадра Адзурра Україну випереджає.

Раніше повідомлялося, що в Мінспорту оновили список спортсменів, які не повернулися зі змагань з-за кордону.