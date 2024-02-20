Отримав серйозні травми: у ФРН через напад помер другий український баскетболіст (фото)

За повідомленнями клубу ART Giants із Дюссельдорфа, після жорстокого нападу в німецькому Обергаузені Артем Козаченко перебував у реанімаційному відділенні. Але лікарі все ж не змогли його врятувати.

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20 лютого баскетбольна команда ART Giants із Дюссельдорфа повідомила про смерть гравця молодіжної команди — 18-річного Артема Козаченка, якому підлітки в німецькому Обергаузені (земля Північний Рейн-Вестфалія) завдали ножових поранень. Останніми днями Козаченко перебував у реанімації, лікарі боролися за його життя. Про це повідомляють на сторінці клубу в Instagram.

"Крім загиблого гравця НББЛ Володимира Єрмакова, ми зараз сумуємо і за Артемом Козаченком. 18-річний товариш Вови помер від серйозних травм у вівторок", — ідеться в публікації.

Артем Козаченко

Повідомляється, що після нападу на школярів в Обергаузені Артем перебував у реанімаційному відділенні лікарні. Але за останні кілька днів його стан настільки погіршився, що лікарі нічим більше не могли допомогти.

"Як і Вова, 18-річний українець Артем також був невіддільною частиною нашої команди НБЛ у Бундеслізі U19. Ми глибоко вражені, сумуємо і прощаємося з іще одним великим баскетбольним талантом <...> Окрім таланту та дисциплінованої відданості баскетболу, Артем був відомий як весела і відкрита людина", — повідомила пресслужба клубу.

Нагадаємо, що німецька поліція затримала трьох підозрюваних у нападі на українських баскетболістів. Під вартою опинилися 14-річний підліток із Герне і ще двоє — 14 і 15 років із Гельзенкірхена.

Раніше повідомлялося, що вихідці з України, які грали за місцевий клуб, поверталися додому. В автобусі в них виникла сварка з місцевими школярами, які потім напали з ножами.