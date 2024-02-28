Вкрали плани з безпеки літніх Олімпійських ігор: у поїзді пограбували співробітника паризької мерії

У мерії вже повідомили, що в сумці, вкраденій у поїзді в Парижі, не було конфіденційної інформації. Але там повідомлялося, що де будуть розміщуватися співробітники поліції.

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Хоча дрібні крадіжки в громадському транспорті Парижа нерідкі, здається неймовірним, що викрадення сумки може поставити під загрозу проведення літніх Олімпійських ігор. У поїзді пограбували співробітника паризької мерії, поцупивши плани забезпечення безпеки для Олімпійських ігор у Парижі, до яких залишилося всього кілька місяців. Про це пише Time.

Телеканал BFMTV повідомив, що 56-річний інженер, який працює в мерії Парижа, повідомив поліції, що його сумку вкрали після того, як він тільки-но сів на потяг, який вирушає в Крей зі станції Гар-дю-Нор у Парижі, близько 18.30 за місцевим часом увечері в понеділок.

У своєму звіті в поліцію інженер, як повідомляється, пояснив, що поклав свою сумку у відсік над сидінням. Але коли він збирався пересісти на поїзд через затримку, він помітив, що його сумка зникла. У сумці був професійний комп'ютер інженера і два USB-накопичувачі, які містять "конфіденційні" дані, а саме плани мерії Парижа щодо забезпечення безпеки Олімпійських ігор, які включають розміщення близько 2000 співробітників муніципальної поліції.

У прокуратурі Парижа підтвердили крадіжку, але заявили, що нічого таємного на накопичувачах не було, а лише "нотатки, пов'язані з дорожнім рухом під час Олімпійських ігор".

В офіційній заяві, опублікованій у середу, мерія Парижа підтвердила, що внутрішня інформація про вкрадену технологію була пов'язана з "ІТ-місією департаменту доріг і подорожей", і заявила, що пограбований працівник "не мав у своєму розпорядженні жодної інформації" щодо організації та розгортання правоохоронних органів.

Регіональна транспортна поліція зараз розслідує злочин, використовуючи записи з камер відеоспостереження, а за запитом мера Генеральна інспекція Парижа розслідує порушення процедур внутрішньої безпеки.

У січні Міжнародний олімпійський комітет висловив упевненість у тому, що французька влада забезпечить безпеку Олімпійських ігор 2024 року, які розпочнуться 26 липня, за допомогою "великого плану безпеки".

Побоюючись нападів у людних місцях під час майбутніх літніх ігор, особливо після того, як у Парижі сталася низка терористичних інцидентів, унаслідок яких у 2015 році загинуло щонайменше 130 осіб у всьому місті, а також жорстокі заворушення, спричинені соціальними й економічними проблемами протягом останніх кількох років, протоколи безпеки було посилено, включно із суперечливими планами з посилення контрольно-пропускних пунктів та розміщенням десятків тисяч співробітників служби безпеки, як державних, так і приватних.

Під час підготовки організатори, включно з урядом Франції, МОК і компаніями-партнерами, виділили на безпеку 320 мільйонів євро. У перший день планується задіяти близько 45 000 співробітників служби безпеки. Очікується, що в столиці зберуться до 600 000 глядачів, щоб спостерігати за човнами, що перевозять спортсменів річкою Сена на першу церемонію відкриття Олімпійських ігор, яка відбудеться біля спортивного стадіону. Після цього 35 000 співробітників служби безпеки будуть розгорнуті по всьому Парижу протягом наступних днів турніру, який триватиме до 11 серпня.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Росіяни та білоруси повинні будуть виступати під нейтральним прапором. Крім того, їм дозволено брати участь лише в індивідуальних змаганнях, а команди з цих країн до участі в Олімпійських іграх не допускаються.

У МОК заявили, що на змаганнях буде заборонена будь-яка національна символіка Російської Федерації та Білорусі, зокрема гімни, прапори та інше. Зазначається, що росіяни і білоруси виступатимуть як "індивідуальні нейтральні атлети". Щоб узяти участь, їм доведеться також пройти кваліфікацію і дотримуватися умов нейтралітету.