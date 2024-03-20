Хокеїст Костянтин Кольцов наклав на себе руки: у Білорусі повідомляли про "відірваний тромб"

Кольцов зустрічався з другою ракеткою світу Аріною Соболенко та був тренером російського хокейного клубу "Салават Юлаєв". У рідній Білорусі причиною його смерті назвали "тромб, що відірвався".

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Костянтин Кольцов, хокеїст із Білорусі, тренер російського хокейного клубу "Салават Юлаєв" (Уфа), наклав на себе руки. Коли днем раніше стало відомо про смерть 42-річного спортсмена, ЗМІ Білорусі назвали причиною смерті "тромб, що відірвався", посилаючись на прес-службу клубу. Пізніше цю інформацію спростували. Також з'являлися повідомлення про те, що бойфренд Аріни Соболенко загинув у ДТП. Про смерть Кольцова написали американські ЗМІ, повідомивши про те, що він помер унаслідок "очевидного самогубства", пише People.

Кольцов помер у США. Хокеїст приїхав до Маямі, де на тенісному турнірі планувався виступ білоруської спортсменки, другої ракетки світу Аріни Соболенко, з якою зустрічався Кольцов. Сама Соболенко вже знялася з турніру.

Костянтин Кольцов та Аріна Соболенко Фото: Instagram sabalenka_aryna

"За даними слідчих, у понеділок, 18 березня 2024 року, приблизно о 12:39 поліцію Бел-Гарбора і пожежно-рятувальну службу відправили на курорт St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, у зв'язку з чоловіком, який стрибнув із балкона", — ідеться в заяві поліцейського управління Маямі-Дейд.

Далі в заяві йдеться: "Управління поліції Маямі-Дейд, Бюро з розслідування вбивств, відреагувало і взяло на себе розслідування ймовірного самогубства пана Костянтина Кольцова. Жодних підозр у тому, що це не було самогубством — немає".

Кольцов, який регулярно їздив на тенісні турніри Соболенко, був у Майамі, щоб підтримати виступ своєї дівчини на Miami Open, який розпочався в неділю.

Кольцов і Соболенко почали зустрічатися 2021 року.

Про свої стосунки вони офіційно повідомили в Instagram у червні 2021 року, коли Соболенко поділилася фотографією Кольцова, який цілує її в щоку. "Добре, коли є хтось, хто здатний зрозуміти моє безумство", — написала вона в підписі.

Хто такий Костянтин Кольцов

Костянтин Кольцов — уродженець Мінська і вихованець місцевої хокейної команди "Юність". Кольцов виступав у НХЛ за клуб "Піттсбург Пінгвінз", у складі якого провів 144. У КХЛ він грав у "Сєвєрсталі", "Металурзі", "Ак Барсі", "Спартаку", "Атланті", "Салаваті Юлаєві". У складі уфимської команди 2008 року він став чемпіоном Росії, а 2011-го — володарем Кубка Гагаріна. Також Кольцов провів 123 гри за збірну Білорусі з хокею. У 2016 році він закінчив кар'єру в мінському "Динамо" і став тренером клубу. З 2022 року був тренером команди "Салават Юлаєв".

ЗМІ Білорусі пишуть, що роман Соболенко і Кольцова був скандальним. Кольцов був одружений. Свою майбутню дружину Юлію він зустрів у 2004 році в США. Сама вона росіянка з Латвії. Пара одружилася через два роки. У пари троє синів — Олександр, Данило і Стефан. Молодший із дітей народився 2019 року.

У 2020-му дружина Кольцова опублікувала пост про розрив із чоловіком, водночас особливо наголосила на "дівчатах, що висять на шиї чужих чоловіків із немовлятами в сім'ях".

Аріна Соболенко на Вімблдоні Фото: Getty Images

Також повідомляється, що він покинув клуб "Салават Юлаєв" після розмови на підвищених тонах, підписавши заяву про звільнення.

Заяву про звільнення з "Салавата" задовольнили. Клуб мав розрахуватися з Кольцовим, але не встиг — в організації наразі немає грошей. І зарплату співробітникам затримують.

Аріна Соболенко і колишня дружина Кольцова не робили заяв з приводу його смерті. Нагадаємо, раніше Соболенко обурювалася рішенням організаторів Вімблдону усунути білоруських гравців від участі в торішньому турнірі.

Костянтин Кольцов та Аріна Соболенко Фото: Instagram sabalenka_aryna

Тенісистка стверджувала, що від спортсменів вимагають гучних заяв про війну.

"Але навіщо нам кричати на кожному розі? Це взагалі не допоможе, — заявила тенісистка. — Вони відсторонили нас від Вімблдону, і що це змінило? Нічого — все триває, і це найсумніше". Костянтин Кольцов у 2020-му він підписав провладний лист, заявивши, що спорт має бути поза політикою.