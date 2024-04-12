Важив 225 кг: легенда сумо Акебоно Таро помер у віці 54 років

Акебоно був гавайцем, який зумів стати чемпіоном у традиційному японському сумо. Але разом із цим він отримав проблеми зі здоров'ям.

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Акебоно Таро, легендарний борець традиційної японської боротьби сумо, помер у 54 роки від серцевої недостатності. Акебоно на піку своєї кар'єри сумоїста важив 225 кг. Про це пише Daily Mail.

Його сім'я повідомила, що він помер "на початку цього місяця" під час лікування в клініці недалеко від Токіо.

Народжений на Гаваях спортсмен став йокодзуною (чемпіоном) і брав участь у турнірі Wrestlemania 2005 року.

Один із чемпіонських боїв Акебоно

Його дружина Крістін Роуен підтвердила смерть борця, але відмовилася повідомити подробиці.

На піку своєї кар'єри Акебоно важив 225 кілограмів і був дуже високий (2,03 метра), що давало йому перевагу в сутичці на рингу.

"Я був глибоко засмучений, дізнавшись про смерть Акебоно, гіганта у світі сумо, гордого гавайця і моста між Сполученими Штатами і Японією. Я був глибоко засмучений, дізнавшись про смерть Акебоно, гіганта у світі сумо, гордого гавайця і моста між Сполученими Штатами і Японією. Коли 1993 року Акебоно став першим гранд-чемпіоном іноземного походження, який отримав вищий ранг у сумо, він відчинив двері для інших іноземних борців, охочих досягти успіху в цьому виді спорту. За 35 років, проведених у Японії, Акебоно зміцнив культурні зв'язки між Сполученими Штатами і своєю названою батьківщиною", — написав Рам Емануель, посол США в Японії, у соціальній платформі X.

Хто такий Акебоно Таро і що відомо про сумо

Справжнє ім'я сумоїста — Чедвік Хахео Роуен і він народився і виріс на Гаваях, США. В юності він займався баскетболом. Після переїхав до Японії і почав займатися сумо. Став 64-м йокодзуною (чемпіоном), був одним із найвищих і найважчих борців в історії сумо. Він виграв свій перший великий чемпіонат 1993 року і завершив свою кар'єру 11-разовим переможцем великих турнірів 2001 року. Після закінчення кар'єри в сумо, він зайнявся ресторанним бізнесом. Акебоно став першим іноземцем, який завоював титул йокодзуни. Японське громадянство він отримав за заслуги перед Японією 1996 року.

Акебоно на рингу (досі) Фото: Getty Images

Варто зазначити, що боротьба сумо була і залишається традиційним японським видом спорту. Перша згадка про цей вид спорту є в найстарішому сувої "Кодзікі", який датується 712 роком.

Сутичка на рингу супроводжується безліччю ритуалів, правила боротьби не змінювалися вже багато століть. Наприклад, жінкам досі заборонено ступати на дохе (ринг).

Початок сезону боротьби сумо

Сумоїсти дотримуються суворого режиму, тренуються від світанку і до заходу сонця, набираючи вагу і м'язову масу. Їхня зачіска і форма одягу суворо регламентуються. Коли сумоїст завершує кар'єру, його косичку зрізають із голови. Цікаво, але сумоїстам заборонено водити автомобіль через велику вагу, яка заважає дотягнутися до керма.

Це правило запровадили з 1980-х, коли борець Мітоідзумі Масаюкі за кермом свого авто влаштував ДТП. Це призвело не тільки до травм борця, а й до подальших змін у графіку змагань.

Також борці сумо не отримують зарплату, а лише гонорар за участь у змаганнях. У йокодзун ця сума перевищує 2 мільйони єн (близько 20 тисяч доларів).

Нагадаємо, торік у Японії літак Japan Airlines не змогли злетіти через 27 борців сумо на борту. У підсумку для них організували окремий рейс.