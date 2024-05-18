Абсолютний чемпіон: топ 3 найяскравіших нокаути у виконанні Олександра Усика (відео)

Уже 19 травня відбудеться боксерський поєдинок між українцем і британцем Тайсоном Ф'юрі. Фокус згадав, якими були минулі бої Олександра Усика, де той здобув перемоги.

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У ніч на 19 травня в Саудівській Аравії відбудеться бій українського боксера Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі. Фокус згадав кілька найяскравіших нокаутів у виконанні українського спортсмена.

Загалом Олександр Усик провів 21 бій на професійному рингу і 14 з них виграв за допомогою нокауту, жодного разу при цьому не програвши. Тріумфатор сьогоднішнього поєдинку може повторити досягнення Леннокса Льюїса 1999 року і стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі.

Поки триває підготовка до поєдинку, пропонуємо згадати кілька минулих боїв Олександра Усика, де той уже продемонстрував свій професіоналізм.

2016 рік: Усик проти Мчуну

18 грудня 2016 року в американському Лос-Анджелесі відбувся боксерський поєдинок між Олександром Усиком і південноафриканцем Табісо Мчуну. Суперник українця відправився в нокдаун уже в шостому раунді, а потім ще двічі в дев'ятому. Після останнього Табісо Мчуну не зміг встати і Олександр Усик переміг "технічним нокаутом".

Тоді на кону був титул чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO.

2017: Усик проти Хука

Бій між українцем Олександром Усиком і німцем Марко Хуком проходив у межах чвертьфінального поєдинку професійного турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series) 9 вересня 2017 року.

Тоді український спортсмен з першого раунду продемонстрував суперникові, що він не має наміру програвати цього вечора. Так і сталося. У 10-му раунді Олександр Усик відправив Марко Хука в нокаут і рефері був змушений зупинити бій. Це дозволило йому зберегти пояс чемпіона світу WBO.

2023 рік: Усик проти Дюбуа

26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві відбувся поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Тоді обидва спортсмени намагалися обережно рухатися рингом і реагували на кожну спробу опонента атакувати.

Бій запам'ятався тим, що вже в другому раунді британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса, але той фактично ніяк не відреагував. У п'ятому раунді ця тактика Даніеля Дюбуа повторилася і Олександр Усик опинився на підлозі.

У дев'ятому раунді, який став фінальним, українець практично одразу завдав супернику сильних ударів і той опинився в нокдауні. Рефері був змушений зупинити бій, адже подальше протистояння було безглуздим. Олександр Усик знову здобув перемогу і захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO та пояс журналу The Ring.

Раніше Фокус писав, що боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії, в Kingdom Arena в Ер-Ріяді. Орієнтовний час — близько 00:30 в ніч на 19 травня.