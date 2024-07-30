Сена все ще брудна: на Олімпіаді можуть зірватися змагання з тріатлону

Тренування з тріатлону були скасовані в неділю і понеділок. На очищення Сени витратили понад мільярд євро, але цього виявилося недостатньо.

Related video

На Олімпіаді в Парижі можуть зірватися змагання з тріатлону. Через постійні проблеми з якістю води в Сені було скасовано тренування з плавання серед чоловіків, заплановане на неділю, а в понеділок вранці також було скасовано жіночий тестовий заплив. У річці постійно вимірюють рівень кишкової палички і він все ще небезпечно високий. Тож тренування 30 липня також скасували. Про це повідомляє CNN.

Якщо рівень бактерій залишиться небезпечним, в організаторів є два варіанти. Вони можуть скасувати плавання і зробити з тріатлону дуатлон, залишивши тільки біг і їжу на велосипеді, або перенести його на пізнішу дату.

Змагання з тріатлону в Києві Фото: nogibogi.com

Купання в Сені, яка розділяє місто на частини, заборонено з 1923 року. У 1990 році Жак Ширак, тодішній мер Парижа, заявив, що зробить річку досить чистою, щоб у неї можна було увійти, але йому це не вдалося.

Тим часом генеральний директор Парижа-2024 відмовився перепрошувати перед учасниками змагань, коли видання Mail Sport запитало його, чи зробить він це.

"Нам потрібно почекати. Ми не вигадуємо сценарії... Ми зробили все можливе у відносинах з міжнародними федераціями та державними органами, щоб досягти мети — запливу в Сені, який стане фантастичною спадщиною. Ми, як і раніше, налаштовані оптимістично, у нас є план дій на випадок непередбачених обставин", — сказав Етьєн Тобуа.

Раніше цього місяця, після колосальних інвестицій у майже 1,5 мільярда євро, нинішня міська голова Анн Ідальго разом із групою з приблизно 100 чиновників занурилася у воду і пропливла майже 100 метрів.

Однак сильний дощ, який завадив церемонії відкриття, вплинув на якість води, і виникла загроза її забруднення, зокрема кишковою паличкою.

На вихідних Тоні Естанге, керівник оргкомітету Олімпіади-2024 у Парижі, заявив на пресконференції, що він "абсолютно впевнений" у тому, що заплив у Сені відбудеться. І, згідно з прогнозом погоди, після 30 липня якість води має покращитися.

Нагадаємо, 29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала першу медаль на Олімпіаді в Парижі.