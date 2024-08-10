Олімпіада-2024: 20-річний болгарський важкоатлет встановив новий світовий рекорд (фото, відео)

Спортсмен підняв штангу вагою 224 кілограми. Його перемога принесла Болгарії друге золото на Олімпійських іграх у Парижі.

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Болгарський спортсмен Карлос Насар 9 серпня на Олімпійських іграх у Парижі встановив новий світовий рекорд у важкій атлетиці серед чоловіків у середній вазі, повідомляє Daily Mail.

Болгарин по праву вважається однією з головних зірок цього виду спорту після перемоги на чемпіонаті світу з важкої атлетики 2021 року у віці всього 17 років. Вийшовши на Ігри як фаворит на золото у своїй ваговій категорії, Карлос відразу ж продемонстрував високий клас на паризькій виставці Expo Porte de Versailles, реалізувавши всі три спроби в ривку.

Здобувши перемогу в ривку в 180 кг, 20-річний спортсмен вийшов на другу частину змагань нарівні з колумбійцем Єйсоном Лопесом. Насар виділився з-поміж решти в поштовху, піднявши 213 кг у першій спробі, чого було б достатньо, щоб завоювати золото. Бажаючи поліпшити свій результат у ваговій категорії 89 кг, він повернувся на поміст, щоб спробувати підняти штангу вагою 224 кг.

Коли на кону стояв світовий рекорд, болгарин, здавалося, незворушно підняв штангу, перш ніж завершити жим, встановивши світовий та олімпійський рекорди і вписавши своє ім'я в книгу рекордів у цьому виді спорту. Його перемога принесла Болгарії друге золото на Олімпіаді-2024. Дворазовий чемпіон Європи вже встановив світовий рекорд у цьому виді спорту, піднявши 223 кг на торішньому Гран-прі IWF.

Нагадаємо, 9 серпня Фокус повідомляв про те, що українка Ірина Коляденко вийшла у фінал турніру з вільної боротьби на Олімпіаді.