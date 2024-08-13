"Рейнджерс" – "Динамо" 0-2: динамівці у плей-офф Ліги чемпіонів і зіграють із "Зальцбургом" (відео)

На початку другого тайму шотландський бразилець Жефте зібрав дві жовті картки та пішов з поля. Але лише на 82-й хвилині динамівці таки втілили в забиті м'ячі свою чисельну та ігрову перевагу.

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Київське "Динамо" вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги завершився з рахунком 2-0 на користь гостей.

У першому таймі перевагу мали господарі, але незачну. На початку ж другого тайму бразилець Жефте зібрав дві жовті картки й вилучився. 20-річний нападник не зміг спокійно спостерігати за тим, як Андрій Ярмоленко невимушено демонстрував техніку володіння м'ячем — і діяв доволі грубо. Але чисельна перевага, якщо судити за гольовими моментами, була практично непомітною. До 82-ї хвилини, коли Олександр Піхальонок, який вийшов на заміну, змістився в центр штрафного і точно пробив у ближній нижній кут. І вже за дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу в розкішній контратаці.

Володимир Бражко зі своєї половини поля вирізав діагональ на лівий фланг, де Волошин, зігравши у стіночку з Шапаренком, у падінні завершив ідеальний розчерк футбольної геометрії

Рейнджерс - Динамо: відеоогляд матчу

Тепер переможець пари "Рейнджерс" — "Динамо" зіграє з австрійським "Зальцбургом", який виявився сильнішим за нідерландський "Твенте". Матч у Нідерландах завершився бойовою нічиєю 3-3. Але австрійці вийшли у плей-офф завдяки голу у першому матчі

Нагадаємо, що перед матчем "Рейнджерс" — "Динамо" букмекерські контори вважали фаворитом господарів, а не гостей.

Також повідомлялося про статистику матчів Глазго "Рейнджерс" і "Динамо" в Кубку європейських чемпіонів.