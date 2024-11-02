Склянка з алкоголем і сигарета: легенда футболу Адріано опинився в центрі уваги (відео)

Після смерті батька бразилець не зміг вийти з депресії. І, схоже, впоратися з алкогольною залежністю колишньому форварду збірної Бразилії так і не вдалося.

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Колишній нападник збірної Бразилії та міланського "Інтера" Адріано Лейте Рібейро нещодавно був помічений на одній з вулиць Ріо-де-Жанейро в стані алкогольного сп'яніння. Легендарний бразильський футболіст на деякий час зник з поля зору, але опубліковане 1 листопада відео знову сколихнуло громадськість.

У ролику Адріано, без взуття, з пластиковою склянкою і сигаретою, виглядав далеко від свого колишнього образу спортивної зірки, якій свого часу пророкували фантастичну кар'єру.

"Коли знаєш, що Адріано занурився в депресію після смерті батька і так і не зміг оговтатися, стає моторошно, коли бачиш його таким. Не всі ми однаково сильні перед лицем труднощів..." — написав автор ролика в соцмережах.

Падіння "Імператора"

Бразилець запам'ятався шанувальникам футболу як один із найталановитіших гравців свого часу, але його кар'єра була затьмарена особистими проблемами та зловживанням алкоголем.

Кар'єра Адріано почала різко погіршуватися після смерті його батька, що призвело форварда до депресії та алкоголізму. У 2009 році він залишив "Інтер" за угодою сторін, посилаючись на особисті проблеми. Повідомлялося, що спортсмен приходив на тренування в нетверезому стані, а клубу доводилося вигадувати відмовки для преси, пояснюючи відсутність гравця "м'язовими травмами".

Легендарний захисник "Інтера" Хав'єр Дзанетті писав у своїй автобіографії, що в Адріано був батько, який дбав про нього, тренував його і тримав усе під контролем. Але коли батько футболіста помер, спортсмен впав у глибоку депресію, яка призвела його до регулярного вживання спиртного.

"Після смерті батька я впав у депресію, з якою можна було впоратися тільки за допомогою випивки. Я почувався щасливим, тільки коли випивав, тому пив не перестаючи. Я пив усе, що мені траплялося під руку: вино, віскі, пиво. Я приїжджав на тренування п'яним. Я не спав, щоб не запізнитися на тренування, але приїжджав на базу в непристойному стані", — зізнавався сам Адріано.

Після відходу з "Інтера" його кар'єра пішла по низхідній: футболіст змінив шість клубів, але не зміг затриматися в жодному з них. Останнім клубом "Імператора" став "Маямі Юнайтед" із четвертого дивізіону США, де він провів лише чотири місяці й зіграв лише один матч, після чого завершив свою футбольну кар'єру.

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