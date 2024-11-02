Стакан с алкоголем и сигарета: легенда футбола Адриано оказался в центре внимания (видео)

После смерти отца бразилец не смог выйти из депрессии. И, похоже, справиться с алкогольной зависимостью бывшему форварду сборной Бразилии так и не удалось.

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Бывший нападающий сборной Бразилии и миланского "Интера" Адриано Лейте Рибейро недавно был замечен на одной из улиц Рио-де-Жанейро в состоянии алкогольного опьянения. Легендарный бразильский футболист одно время пропал с виду, но опубликованное 1 ноября видео, вновь всколыхнуло общественность.

В ролике Адриано, без обуви, с пластиковым стаканом и сигаретой, выглядел далеко от своего прежнего образа спортивной звезды, которой в свое время пророчили фантастическую карьеру.

"Когда знаешь, что Адриано погрузился в депрессию после смерти отца и так и не смог оправиться, становится не по себе, когда видишь его таким. Не все мы одинаково сильны перед лицом трудностей…" — написал автор ролика в соцсетях.

Падение "Императора"

Бразилец запомнился поклонникам футбола как один из самых талантливых игроков своего времени, но его карьера была омрачена личными проблемами и злоупотреблением алкоголем.

Карьера Адриано начала резко ухудшаться после смерти его отца, что привело форварда к депрессии и алкоголизму. В 2009 году он покинул "Интер" по соглашению сторон, ссылаясь на личные проблемы. Сообщалось, что спортсмен приходил на тренировки в нетрезвом состоянии, а клубу приходилось придумывать отговорки для прессы, объясняя отсутствие игрока "мышечными травмами".

Легендарный защитник "Интера" Хавьер Дзанетти писал в своей автобиографии, что Адриано был отец, который заботился о нем, тренировал его и держал все под контролем. Но когда отец футболиста умер, спортсмен впал в глубокую депрессию, которая привела его к регулярному употреблению спиртного.

"После смерти отца я впал в депрессию, с которой можно было совладать только посредством выпивки. Я чувствовал себя счастливым, только когда выпивал, поэтому пил не переставая. Я пил все, что мне попадалось под руку: вино, виски, пиво. Я приезжал на тренировки пьяным. Я не спал, чтобы не опоздать на тренировку, но приезжал на базу в непотребном состоянии", — признавался сам Адриано.

После ухода из "Интера" его карьера пошла по нисходящей: футболист сменил шесть клубов, но не смог задержаться ни в одном из них. Последним клубом "Императора" стал "Майами Юнайтед" из четвертого дивизиона США, где он провел всего четыре месяца и сыграл лишь один матч, после чего завершил свою футбольную карьеру.

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