"Шахтар" — "Баварія": на якому місці український клуб у Лізі чемпіонів після розгрому

"Гірники" в одній із контратак уже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Йти на перерву українська команда могла, ведучи в рахунку 2-1.

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Донецький "Шахтар" розгромно поступився мюнхенській "Баварії" у своєму останньому матчі в Лізі чемпіонів у 2024 році, що минає. Рахунок матчу 1-5. Фокус підсумував найважливіші події в зустрічі в Гельзенкірхені.

Витримавши стартовий натиск, "гірники" в одній із контратак уже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Зубков видав передачу на бразильця Кевіна, який обіграв захисника баварців і поклав м'яч під дальню штангу.

Гол Кевіна Фото: Скрін відео

Але рахунок тримався недовго, оскільки на 11-й хвилині півзахисник команди Конрад Лаймер точно пробив під поперечину.

Конрад Лаймер

Наприкінці першого тайму "Шахтар" міг зрівнювати, але Судаков не реалізував вірну можливість після пасу Кевіна.

Момент Судакова

На початку другого Лассіна Траоре, який вийшов на заміну, міг забивати, але захисник заблокував удар. Своєю чергою, "Баварія" подвоїла перевагу з пенальті на 70-й хвилині, який вдало реалізував Майк Олісе.

На 82-й хвилині Педріньо, який вийшов на заміну, пробив низом, але воротар "Баварії" виручив свою команду, відбивши м'яч у ближньому куті. Ще через три хвилини "Шахтар" пропустив четвертий. Мусіала скористався помилками захисників "гірників", на замаху поклав на газон голкіпера Різника і пробив точно.

На 90-й хвилині Майкл Олісе пройшов шістьох гравців "Шахтаря", обіграв Різника і закотив м'яч у порожні ворота, довівши рахунок на табло до 1-5.

Таким чином, "Шахтар" відкотився на 27-й рядок у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Баварія" ж піднялася на 8-й.

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну, на який можна буде подивитися. Нагорода пробуде тиждень у Києві, а потім вирушить у "турне" українськими містами.

Також повідомлялося, що Еліна Світоліна повернулася в Україну і постріляла з гранатомета.