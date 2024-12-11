"Шахтер" — "Бавария": на каком месте украинский клуб в Лиге чемпионов после разгрома

"Горняки" в одной из контратак уже на пятой минуте открыли счет. Уходить на перерыв украинская команда могла, ведя в счете 1-2.

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Донецкий "Шахтер" разгромно уступил мюнхенской "Баварии" в своем последнем матче в Лиге чемпионов в уходящем 2024 году. Счет матча 1-5. Фокус подытожил самые важные события в встречи в Гельзенкирхене.

Выдержав стартовый натиск, "горняки" в одной из контратак уже на пятой минуте открыли счет. Зубков выдал передачу на бразильца Кевина, который обыграл защитника баварцев и положил мяч под дальнюю штангу.

Гол Кевина Фото: Скрин видео

Но счет держался недолго, поскольку на 11-й минуте полузащитник команды Конрад Лаймер точно пробил под перекладину.

Конрад Лаймер

В конце первого тайма "Шахтер" мог сравнивать, но Судаков не реализовал верную возможность после паса Кевина.

Момент Судакова

В начале второго вышедший на замену Лассина Траоре мог забивать, но защитник заблокировал удар.

В свою очередь, "Бавария" удвоила преимущество с пенальти на 70-й минуте, который удачно реализовал Майк Олисе.

На 82-й минуте вышедший на замену Педриньо пробил низом, но вратарь "Баварии" выручил свою команду, отразив мяч в ближнем углу.

Спустя еще три минуты "Шахтер" пропустил четвертый. Мусиала воспользовался ошибками защитников "горняков", на замахе уложил на газон голкипера Ризныка и пробил точно.

Уже на 90-й минуте Майкл Олисе прошел шестерых игроков "Шахтера", обыграл Ризныка и закатил мяч в пустые ворота, доведя счет на табло до 1-5.

Таким образом, "Шахтер" откатился на 27-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Бавария" же поднялась на 8-ю.

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

Напомним, что Шевченко привез "Золотой мяч" в Украину, который можно будет посмотреть. Награда пробудет неделю в Киеве, а затем отправится в "турне" по украинским городам.

Также сообщалось, что Элина Свитолина вернулась в Украину и постреляла из гранатомета.