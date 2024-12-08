Шевченко привез "Золотой мяч" в Украину: когда и в каких городах его можно увидеть (фото)

Футбольный трофей пробудет неделю в Киеве, после чего отправится в "турне" по украинским городам. "Золотой мяч" будут выставлять на железнодорожных вокзалах.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко привез в Украину "Золотой мяч", который 20 лет назад ему вручили, как лучшему футболисту планеты. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

"20 лет назад, в декабре 2004-го, Андрей Шевченко получил самую престижную награду в мире футбола... В честь годовщины Шевченко привез награду в Украину", — говорится в сообщении.

В УАФ уточнили, что на данный момент Шевченко остается единственным украинцем, который получил "Золотой мяч" во времена независимости.

Шевченко и "Золотой мяч" в 2004 году Фото: Getty Images

Трофей будет находиться в Киеве с 7 по 15 декабря в парке им. Тараса Шевченко, а после этого отправится в "турне" по украинским городам.

Андрей Шевченко с парнем возле "Золотого мяча" в Киеве Фото: УАФ

В частности "Золотой мяч" можно будет увидеть в:

Краматорске;

Тернополе;

Хмельницком;

Виннице;

Одессе;

Запорожье;

Днепре;

Харькове;

и родном для Андрея Шевченко Яготине.

"В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале, где она будет доступна для всех желающих", — отметили в УАФ.

Шевченко и пресса Фото: УАФ

Напомним, сын Андрея Шевченко Джордан показался в объятиях с девушкой.

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