Шевченко привез "Золотой мяч" в Украину: когда и в каких городах его можно увидеть (фото)
Футбольный трофей пробудет неделю в Киеве, после чего отправится в "турне" по украинским городам. "Золотой мяч" будут выставлять на железнодорожных вокзалах.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко привез в Украину "Золотой мяч", который 20 лет назад ему вручили, как лучшему футболисту планеты. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
"20 лет назад, в декабре 2004-го, Андрей Шевченко получил самую престижную награду в мире футбола... В честь годовщины Шевченко привез награду в Украину", — говорится в сообщении.
В УАФ уточнили, что на данный момент Шевченко остается единственным украинцем, который получил "Золотой мяч" во времена независимости.
Трофей будет находиться в Киеве с 7 по 15 декабря в парке им. Тараса Шевченко, а после этого отправится в "турне" по украинским городам.
В частности "Золотой мяч" можно будет увидеть в:
- Краматорске;
- Тернополе;
- Хмельницком;
- Виннице;
- Одессе;
- Запорожье;
- Днепре;
- Харькове;
- и родном для Андрея Шевченко Яготине.
"В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале, где она будет доступна для всех желающих", — отметили в УАФ.
Напомним, сын Андрея Шевченко Джордан показался в объятиях с девушкой.
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