Шевченко привіз "Золотий м'яч" до України: коли та у яких містах його можна побачити (фото)

Футбольний трофей пробуде тиждень у Києві, після чого вирушить у "турне" українськими містами. "Золотий м'яч" виставлятимуть на залізничних вокзалах.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко привіз до України "Золотий м'яч", який 20 років тому йому вручили, як найкращому футболісту планети. Про це повідомила пресслужба УАФ.

"20 років тому, у грудні 2004-го, Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу нагороду у світі футболу… На честь річниці Шевченко привіз нагороду в Україну", — йдеться у повідомленні.

В УАФ уточнили, що наразі Шевченко залишається єдиним українцем, який здобув "Золотий мʼяч" за часів незалежності.

Шевченко та "Золотий м'яч" у 2004 Фото: Getty Images

Трофей перебуватиме в Києві з 7 по 15 грудня в парку ім. Тараса Шевченка, а після цього вирушить у "турне" по українських містах.

Андрій Шевченко з хлопцем біля "Золотого м'яча" у Києві Фото: УАФ

Зокрема "Золотий м'яч" можна буде побачити у:

Краматорську;

Тернополі;

Хмельницькому;

Вінниці;

Одесі;

Запоріжжі;

Дніпрі;

Харкові;

та рідному для Андрія Шевченка Яготині.

"У кожному місті нагороду буде виставлено на центральному залізничному вокзалі, де вона буде доступна для всіх охочих", — наголосили в УАФ.

Шевченко та преса Фото: УАФ

Нагадаємо, син Андрія Шевченка Джордан показався в обіймах із дівчиною.

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