У Китаї два баскетболісти вийшли на боксерський ринг: чим закінчився поєдинок (відео)

Вечір професійного боксу в Пекіні подарував глядачам несподіваний бій за титул чемпіона за версією IBO International. В андеркарді пройшов поєдинок між двома колишніми баскетболістами, які вирішили спробувати сили на рингу.

Ге Чженбо і Чжан Цзиі провели свої дебютні бої в професійному боксі, і сутичка завершилася вже в другому раунді. Колишній баскетболіст Ге Чженбо з перших хвилин взяв ініціативу, нав'язавши супернику високий темп.

Уже в другому раунді відправив Чжана на настил. Рефері зупинив бій і зафіксував перемогу технічним нокаутом. Таким чином, Ге Чженбо почав свою кар'єру з ефектної перемоги, а для Чжана цей вечір обернувся поразкою.

Головною подією вечора став успішний захист титулу IBO International у другій напівлегкій вазі ексчемпіоном WBA Сюй Цанем. За інформацією Global Times, 31-річний боксер на прізвисько "Монстр" переміг француза Жауада Бельмехді одноголосним рішенням суддів і заявив, що його мета — стати першим китайським боксером, який завоював титули в різних вагових категоріях.

Для китайських любителів боксу вечір у Пекіні став подвійною подією: вони побачили повернення Сюй на вершину і новий цікавий сюжет — вихід на ринг спортсменів з іншої дисципліни, які вирішили пов'язати кар'єру з боксом.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація WBO надіслала українському боксерові та абсолютному чемпіону світу лист, у якому містилася інформація про новий бій українця з Джозефом Паркером. Було зазначено, що промоутери обох боксерів мають 30 днів на те, щоб узгодити деталі бою.

15 серпня стало відомо, що команда Усика попросила WBO відкласти переговори про бій і дати йому більше часу. Причиною цьому послужила травма українського спортсмена.