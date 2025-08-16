В Китае два баскетболиста вышли на боксерский ринг: чем закончился поединок (видео)

Вечер профессионального бокса в Пекине подарил зрителям неожиданный бой за титул чемпиона по версии IBO International. В андеркарде прошел поединок между двумя бывшими баскетболистами, решившими попробовать силы на ринге.

Гэ Чжэнбо и Чжан Цзыи провели свои дебютные бои в профессиональном боксе, и схватка завершилась уже во втором раунде. Бывший баскетболист Гэ Чжэнбо с первых минут взял инициативу, навязав сопернику высокий темп.

Уже во втором раунде отправил Чжана на настил. Рефери остановил бой и зафиксировал победу техническим нокаутом. Таким образом, Гэ Чжэнбо начал свою карьеру с эффектной победы, а для Чжан этот вечер обернулся поражением.

Главным событием вечера стала успешная защита титула IBO International во втором полулегком весе экс-чемпионом WBA Сюй Цанем. По информации Global Times, 31-летний боксер по прозвищу «Монстр» победил француза Жауада Бельмехди единогласным решением судей и заявил, что его цель — стать первым китайским боксером, завоевавшим титулы в разных весовых категориях.

Для китайских любителей бокса вечер в Пекине стал двойным событием: они увидели возвращение Сюй на вершину и новый интересный сюжет — выход на ринг спортсменов из другой дисциплины, решивших связать карьеру с боксом.

Напомним, Всемирная боксерская организация WBO направила украинскому боксеру и абсолютному чемпиону мира письмо, в котором содержалась информация о новом бое украинца с Джозефом Паркером. Было отмечено, что промоутеры обоих боксеров имеют 30 дней на то, чтобы согласовать детали боя.

15 августа стало известно, что команда Усика попросила WBO отложить переговоры о бое и дать ему больше времени. Причиной этому послужила травма украинского спортсмена.