УЄФА перенесла час проведення фіналів Ліги чемпіонів: деталі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив розклад матчів свого головного турніру — фіналу Ліги чемпіонів.

Починаючи з фіналу 2026 року в Будапешті, час початку фіналу Ліги чемпіонів УЄФА буде перенесено з 21:00 за центральноєвропейським часом на 18:00 (з 22:00 на 19:00 за Києвом), повідомляють на сайті спортивної організації.

Це зроблено, щоб поліпшити загальне враження від матчу для вболівальників, команд і міст, що приймають, за рахунок оптимізації логістики та операційної діяльності, а також забезпечити низку інших переваг.

Перенесення початку фіналів Ліги чемпіонів на більш ранній час дасть змогу сім'ям із дітьми без проблем відвідати найважливіший і наймасштабніший клубний матч сезону, у вболівальників із віддалених районів з'явиться можливість отримати простіший доступ до громадського транспорту, а також зручний і безпечний шлях додому.

Щодо міст, які приймають, то, за словами керівництва Спілки, це посилить позитивний економічний ефект від заходу, надавши вболівальникам можливість продовжити святкування.

"Новий час початку матчу також відповідає більш доступному мовному вікну, допомагаючи фіналу охопити ще ширшу телевізійну та цифрову аудиторію по всьому світу, приділяючи особливу увагу залученню молодих глядачів", — ідеться в повідомленні.

За словами президента УЄФА Александера Чеферіна, ці зміни ставлять у центр планування враження вболівальників. Він підкреслив, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА — кульмінаційний момент футбольного сезону, і новий час початку зробить його "ще доступнішим, інклюзивнішим і вражаючим для всіх учасників".

"Хоча початок о 21:00 за центральноєвропейським часом добре підходить для матчів у середині тижня, більш ранній початок фіналу в суботу означає більш раннє завершення матчу — незалежно від додаткового часу або пенальті — і дає вболівальникам можливість провести решту вечора з друзями та родиною, розмірковуючи про матч сезону", — додав Чеферін.

Зі свого боку Ронан Евейн, виконавчий директор Football Supporters Europe, некомерційної асоціації, що представляє інтереси футбольних уболівальників у всій Європі, всіляко підтримав рішення УЄФА, назвавши його "довгоочікуваним кроком уперед".

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА проводиться в суботу з 2010 року. Це календарне рішення незмінно успішно застосовується для великих заходів, що завершують європейський клубний сезон, підвищуючи залученість уболівальників і сприяючи глобальному зростанню європейських клубних змагань.

