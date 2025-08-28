УЕФА перенесла время проведения финалов Лиги чемпионов: детали

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил расписание матчей своего главного турнира – финала Лиги чемпионов.

Начиная с финала 2026 года в Будапеште, время начала финала Лиги чемпионов УЕФА будет перенесено с 21:00 по центральноевропейскому времени на 18:00 (с 22:00 на 19:00 по Киеву), сообщается на сайте спортивной организации.

Это сделано, чтобы улучшить общее впечатление от матча для болельщиков, команд и принимающих городов за счет оптимизации логистики и операционной деятельности, а также обеспечить ряд других преимуществ.

Перенос начала финалов Лиги чемпионов на более раннее время позволит семьям с детьми без проблем посетить самый важный и масштабный клубный матч сезона, у болельщиков из отдаленных районов появится возможность получить более простой доступ к общественному транспорту, а также удобный и безопасный путь домой.

Что касается принимающих городов, то, по словам руководства Союза, это усилит положительный экономический эффект от мероприятия, предоставив болельщикам возможность продолжить празднование.

"Новое время начала матча также соответствует более доступному вещательному окну, помогая финалу охватить еще более широкую телевизионную и цифровую аудиторию по всему миру, уделяя особое внимание привлечению молодых зрителей", – говорится в сообщении.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, эти изменения ставят в центр планирования впечатления болельщиков. Он подчеркнул, что финал Лиги чемпионов УЕФА — кульминационный момент футбольного сезона, и новое время начала сделает его "еще более доступным, инклюзивным и впечатляющим для всех участников".

"Хотя начало в 21:00 по центральноевропейскому времени хорошо подходит для матчей в середине недели, более раннее начало финала в субботу означает более раннее завершение матча — независимо от дополнительного времени или пенальти — и дает болельщикам возможность провести остаток вечера с друзьями и семьей, размышляя о матче сезона", – добавил Чеферин.

В свою очередь Ронан Эвейн, исполнительный директор Football Supporters Europe, некоммерческой ассоциации, представляющая интересы футбольных болельщиков по всей Европе, всячески поддержал решение УЕФА, назвав его "долгожданным шагом вперед".

Финал Лиги чемпионов УЕФА проводится в субботу с 2010 года. Это календарное решение неизменно успешно применяется для крупных мероприятий, завершающих европейский клубный сезон, повышая вовлеченность болельщиков и способствуя глобальному росту европейских клубных соревнований.

