УЕФА заплатила клубам из РФ почти 11 млн евро, тогда как украинские остались без выплат, — СМИ

Российские футбольные клубы получили более 10 миллионов евро от УЕФА после начала полномасштабной войны, тогда как пять украинских команд остались без аналогичной помощи. Причиной назвали якобы расположение украинских клубов в "зоне боевых действий".

По информации издания The Guardian, УЕФА выплатила российским клубам 10,8 миллиона евро "солидарных" средств после их отстранения от европейских турниров в 2022 году из-за вторжения в Украину. В то же время "Черноморец" и "Реал Фарма" из Одессы, "Металлург" из Запорожья, "Феникс Мариуполь" и "Металлист 1925" из Харькова не получили этих денег.

УЕФА объяснила, что выплаты невозможны из-за требований банка в Швейцарии, который якобы учитывает географическое расположение клубов в "зоне военных действий". Директора украинских команд отметили, что эта формулировка не соответствует действительности, ведь война продолжается по всей территории Украины.

Отметим, что с 2022 по 2025 годы российские клубы получили миллионы евро:

3,3 млн в сезоне 2022/23;

3,38 млн в 2023/24;

4,22 млн в 2024/25;

еще 6,2 млн было перечислено в сезоне 2021/22.

В общем, эти средства передаются клубам для поддержания конкурентного баланса в европейском футболе.

Как пишет издание, украинские команды в своем письме к президенту УЕФА Александеру Чеферину отметили, что дополнительная помощь сейчас критически важна, ведь многие болельщики воюют на фронте, а доходы клубов существенно уменьшились. В то же время в самой УЕФА официального объяснения разницы в подходах к российским и украинским командам не предоставили.

Стоит заметить, что несмотря на войну, Россия сохранила членство в организации, поскольку ее футбольный союз не отстранили. Более того, в комитете УЕФА по вопросам управления и комплаенса работает Полина Юмашева — дочь бывшего советника Путина и экс-супруга олигарха Олега Дерипаски.

В сентябре 2022 года УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Александра Петракова за его слова о готовности стать к оружию против России. А уже в 2023 году организация пыталась вернуть сборную РФ к международным турнирам, но была вынуждена отказаться от этой идеи после протестов ряда национальных федераций.

Также в марте исполнительный комитет Украинской футбольной ассоциации заявил, что российские клубы продолжают получать рейтинговые очки УЕФА даже в те сезоны, когда были дисквалифицированы. Именно эти баллы влияют на количество команд страны в европейских соревнованиях. Хотя нынешний показатель России является самым низким за пять лет, критики считают, что он занижает реальный эффект дисквалификации.

Пока пресс-служба УАФ не комментировала материал The Guardian.

Ранее Фокус писал, что УЕФА запретила провести минуту молчания, объявленную в память об украинцах, погибших во время последних российских атак. Это произошло 15 апреля в польском Кошалине на арене "Hala Widowiskowo-Sportowa" перед матчем заключительного тура отборочного этапа Евро-2026 по футзалу между сборными Украины и Румынии.

Кроме этого, в 2024 году президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что, по его мнению, не стоит наказывать детей "за то, в чем они не виноваты", поэтому ограничения для юношеских сборных России следует ослабить.