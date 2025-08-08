УЄФА заплатила клубам з РФ майже 11 млн євро, тоді як українські залишилися без виплат, — ЗМІ

Російські футбольні клуби отримали понад 10 мільйонів євро від УЄФА після початку повномасштабної війни, тоді як п’ять українських команд залишилися без аналогічної допомоги. Причиною назвали нібито розташування українських клубів у "зоні бойових дій".

За інформацією видання The Guardian, УЄФА виплатила російським клубам 10,8 мільйона євро "солідарних" коштів після їх відсторонення від європейських турнірів у 2022 році через вторгнення в Україну. Водночас "Чорноморець" і "Реал Фарма" з Одеси, "Металург" із Запоріжжя, "Фенікс Маріуполь" та "Металіст 1925" з Харкова не отримали цих грошей.

УЄФА пояснила, що виплати неможливі через вимоги банку у Швейцарії, який нібито враховує географічне розташування клубів у "зоні воєнних дій". Директори українських команд наголосили, що це формулювання не відповідає дійсності, адже війна триває по всій території України.

Зазначимо, що з 2022 по 2025 роки російські клуби отримали мільйони євро:

3,3 млн у сезоні 2022/23;

3,38 млн у 2023/24;

4,22 млн у 2024/25;

ще 6,2 млн було перераховано у сезоні 2021/22.

Загалом, ці кошти передаються клубам для підтримки конкурентного балансу в європейському футболі.

Як пише видання, українські команди у своєму листі до президента УЄФА Александера Чеферіна наголосили, що додаткова допомога зараз критично важлива, адже багато вболівальників воюють на фронті, а доходи клубів суттєво зменшилися. Водночас у самій УЄФА офіційного пояснення різниці у підходах до російських та українських команд не надали.

Варто зауважити, що попри війну Росія зберегла членство в організації, оскільки її футбольний союз не відсторонили. Ба більше, у комітеті УЄФА з питань управління та комплаєнсу працює Поліна Юмашева — донька колишнього радника Путіна та ексдружина олігарха Олега Дерипаски.

У вересні 2022 року УЄФА оштрафував головного тренера збірної України Олександра Петракова за його слова про готовність стати до зброї проти Росії. А вже у 2023 році організація намагалася повернути збірну РФ до міжнародних турнірів, але була змушена відмовитися від цієї ідеї після протестів низки національних федерацій.

Також у березні виконавчий комітет Української футбольної асоціації заявив, що російські клуби продовжують отримувати рейтингові очки УЄФА навіть у ті сезони, коли були дискваліфіковані. Саме ці бали впливають на кількість команд країни в європейських змаганнях. Хоча нинішній показник Росії є найнижчим за п’ять років, критики вважають, що він занижує реальний ефект дискваліфікації.

Наразі пресслужба УАФ не коментувала матеріал The Guardian.

Раніше Фокус писав, що УЄФА заборонила провести хвилину мовчання, оголошену в пам’ять про українців, загиблих під час останніх російських атак. Це сталося 15 квітня в польському Кошаліні на арені "Hala Widowiskowo-Sportowa" перед матчем заключного туру відбіркового етапу Євро-2026 з футзалу між збірними України та Румунії.

Окрім цього, у 2024 році президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що, на його думку, не варто карати дітей "за те, у чому вони не винні", тож обмеження для юнацьких збірних Росії слід послабити.