УЄФА заплатила клубам з РФ майже 11 млн євро, тоді як українські залишилися без виплат, — ЗМІ

Російські футбольні клуби отримали понад 10 мільйонів євро від УЄФА після початку повномасштабної війни
УЄФА заплатила російським клубам €10,8 млн | Фото: З відкритих джерел

Російські футбольні клуби отримали понад 10 мільйонів євро від УЄФА після початку повномасштабної війни, тоді як п’ять українських команд залишилися без аналогічної допомоги. Причиною назвали нібито розташування українських клубів у "зоні бойових дій".

За інформацією видання The Guardian, УЄФА виплатила російським клубам 10,8 мільйона євро "солідарних" коштів після їх відсторонення від європейських турнірів у 2022 році через вторгнення в Україну. Водночас "Чорноморець" і "Реал Фарма" з Одеси, "Металург" із Запоріжжя, "Фенікс Маріуполь" та "Металіст 1925" з Харкова не отримали цих грошей.

УЄФА пояснила, що виплати неможливі через вимоги банку у Швейцарії, який нібито враховує географічне розташування клубів у "зоні воєнних дій". Директори українських команд наголосили, що це формулювання не відповідає дійсності, адже війна триває по всій території України.

Зазначимо, що з 2022 по 2025 роки російські клуби отримали мільйони євро: 

  • 3,3 млн у сезоні 2022/23; 
  • 3,38 млн у 2023/24; 
  • 4,22 млн у 2024/25; 
  • ще 6,2 млн було перераховано у сезоні 2021/22. 

Загалом, ці кошти передаються клубам для підтримки конкурентного балансу в європейському футболі.

Як пише видання, українські команди у своєму листі до президента УЄФА Александера Чеферіна наголосили, що додаткова допомога зараз критично важлива, адже багато вболівальників воюють на фронті, а доходи клубів суттєво зменшилися. Водночас у самій УЄФА офіційного пояснення різниці у підходах до російських та українських команд не надали.

Варто зауважити, що попри війну Росія зберегла членство в організації, оскільки її футбольний союз не відсторонили. Ба більше, у комітеті УЄФА з питань управління та комплаєнсу працює Поліна Юмашева — донька колишнього радника Путіна та ексдружина олігарха Олега Дерипаски.

У вересні 2022 року УЄФА оштрафував головного тренера збірної України Олександра Петракова за його слова про готовність стати до зброї проти Росії. А вже у 2023 році організація намагалася повернути збірну РФ до міжнародних турнірів, але була змушена відмовитися від цієї ідеї після протестів низки національних федерацій.

Також у березні виконавчий комітет Української футбольної асоціації заявив, що російські клуби продовжують отримувати рейтингові очки УЄФА навіть у ті сезони, коли були дискваліфіковані. Саме ці бали впливають на кількість команд країни в європейських змаганнях. Хоча нинішній показник Росії є найнижчим за п’ять років, критики вважають, що він занижує реальний ефект дискваліфікації.

Наразі пресслужба УАФ не коментувала матеріал The Guardian.

Раніше Фокус писав, що УЄФА заборонила провести хвилину мовчання, оголошену в пам’ять про українців, загиблих під час останніх російських атак. Це сталося 15 квітня в польському Кошаліні на арені "Hala Widowiskowo-Sportowa" перед матчем заключного туру відбіркового етапу Євро-2026 з футзалу між збірними України та Румунії.

Окрім цього, у 2024 році президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що, на його думку, не варто карати дітей "за те, у чому вони не винні", тож обмеження для юнацьких збірних Росії слід послабити.