Зірка футболу з Бразилії Неймар отримав у спадок $1 млрд від невідомого бізнесмена

Анонімний бізнесмен із Порту-Алегрі переписав на нападника клубу "Сантос" усі активи. Чоловік захоплювався моральними якостями спортсмена.

Футболіст Неймар отримав у спадок $1 млрд від людини, яку жодного разу не бачив. Про це повідомив бразильський портал Terra.

Анонімний бізнесмен, імовірно у віці 31 року з міста Порту-Алегрі, переписав на нападника клубу "Сантос" активи на зазначену суму. Чоловік оформив заповіт 12 червня 2023 року, його завірили в присутності двох свідків і помічника нотаріуса.

Неймар став єдиним спадкоємцем мільярдного статку

Документ очікує схвалення суду, Неймар зазначений як єдиний спадкоємець таких великих статків. До нього входять нерухомість, інвестиції та частки в компаніях.

Як причину незвичайного вчинку бізнесмен вказав на близький зв'язок із футболістом і те, що він захоплюється досягненнями зірки. У заповіті чоловік заявив, що діяв у здоровому глузді, без будь-якого примусу.

"Мені подобається Неймар, я багато в чому ототожнюю себе з ним. Він не егоїстичний, що рідкість у наші дні. Його зв'язок із батьком дуже нагадує мені той, який був у мене. Але зараз його вже немає в живих", — поділився він враженнями.

Неймар при цьому не знає про несподівану спадщину, а представники футболіста заявили, що не отримували офіційного повідомлення.

Статки спортсмена вже перевищують $1 млрд. 2024 року Неймар заробив у саудівському клубі "Аль-Хіляль" близько $156 млн, але грав досить мало часу через травми.

За 42 хвилини гри на полі йому виплатили €101 млн євро. Неймар став третім найбільш високооплачуваним футболістом року, поступившись Кріштіану Роналду і Ліонелю Мессі.

Нагадаємо, Неймар допоміг футболістам донецького "Шахтаря" виграти у турецького "Бешикташ" у Лізі Європи з рахунком 4:2. Бразилець підбадьорив колег телефоном.

