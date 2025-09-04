Звезда футбола из Бразилии Неймар получил в наследство $1 млрд от неизвестного бизнесмена

Анонимный бизнесмен из Порту-Алегри переписал на нападающего клуба "Сантос" все активы. Мужчина восхищался моральными качествами спортсмена.

Футболист Неймар получил в наследство $1 млрд от человека, которого ни разу не видел. Об этом сообщил бразильский портал Terra.

Анонимный бизнесмен, предположительно в возрасте 31 года из города Порту-Алегри, переписал на нападающего клуба "Сантос" активы на указанную сумму. Мужчина оформил завещание 12 июня 2023 года, его заверили в присутствии двух свидетелей и помощника нотариуса.

Неймар стал единственным наследником миллиардного состояния

Документ ожидает одобрения суда, Неймар указан как единственный наследник столь большого состояния. В него входят недвижимость, инвестиции и доли в компаниях.

В качестве причины необычного поступка бизнесмен указал на близкую связь с футболистом и то, что он восхищается достижениями звезды. В завещании мужчина заявил, что действовал в здравом уме, без какого-либо принуждения.

"Мне нравится Неймар, я во многом отождествляю себя с ним. Он не эгоистичен, что редкость в наши дни. Его связь с отцом очень напоминает мне ту, которая была у меня. Но сейчас его уже нет в живых", — поделился он впечатлениями.

Неймар при этом не знает о неожиданном наследстве, а представители футболиста заявили, что не получали официальное извещение.

Состояние спортсмена уже превышает $1 млрд. В 2024 году Неймар заработал в саудовском клубе "Аль-Хиляль" около $156 млн, но играл довольно мало времени из-за травм.

За 42 минуты игры на поле ему выплатили €101 млн евро. Неймар стал третьим самым высокооплачиваемым футболистом года, уступив Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

