После скандала с допингом Михаил Мудрик попался еще и на нарушении ПДД

Вингер лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик получил запрет на управление автомобилем. Его обвиняют в неоднократном нарушении правил дорожного движения Великобритании.

Мудрика лишили права садиться за руль на полгода, пишет издание Standard. Ранее он попал в целый ряд дорожных инцидентов — в частности, не раз превышал скорость, и за 18 месяцев накопил 13 штрафных баллов на водительских правах.

Как отмечает издание, один из таких инцидентов произошел как раз недавно — 24 августа. Тогда автомобиль футболиста с персонализированным номерным знаком, на котором были его инициалы и номер 10 на футболке "Челси", двигался со скоростью 36 миль/ч в зоне с ограничением 20 миль/ч. Сначала водитель просто игнорировал сигналы правоохранителей остановиться, и те поехали за ним. Пришлось делать еще несколько предупреждений, чтобы нарушитель наконец к ним прислушался.

Судебные документы свидетельствуют, что Мудрик сдал свои украинские водительские права, на которых уже было восемь штрафных баллов. Ему насчитали пять дополнительных баллов и обязали до 17 сентября оплатить судебный счет в размере 1 056 фунтов стерлингов.

Сам Михаил Мудрик на судебное заседание не приходил, его интересы представлял его адвокат.

Напомним, что это уже не первый скандал вокруг звездного украинского спортсмена. В июне этого года стало известно, что Мудрика обвинили в употреблении допинга и могут отстранить от игр. Причем футболисту, который не принимал участия в официальных матчах еще с конца ноября прошлого года, может грозить максимальное наказание — дисквалификация на четыре года.

История с допингом тянется уже довольно давно: еще в начале 2024 года сообщалось, что в допинг-тесте Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество. Еще Фокус писал, что после допинг-скандала украинского футболиста бросила российская модель. После разрыва с Мудриком Виолетту Грачеву заметили в Куршевеле с полузащитником "Ювентуса" Вестоном Маккенни.