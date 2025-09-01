Після скандалу з допінгом Михайло Мудрик попався ще й на порушенні ПДР

Вінгер лондонського клубу " Челсі " Михайло Мудрик отримав заборону на управління автомобілем. Його звинувачують у неодноразовому порушенні правил дорожнього руху Великої Британії.

Мудрика позбавили права сідати за кермо на пів року, пише видання Standard. Раніше він втрапив у цілу низку дорожніх інцидентів – зокрема, не раз перевищував швидкість, і за 18 місяців накопичив 13 штрафних балів на водійських правах.

Як зауважує видання, один із таких інцидентів стався якраз нещодавно – 24 серпня. Тоді автомобіль футболіста з персоналізованим номерним знаком, на якому були його ініціали та номер 10 на футболці "Челсі", рухався зі швидкістю 36 миль/год у зоні з обмеженням 20 миль/год. Спочатку водій просто ігнорував сигнали правоохоронців зупинитися, і ті поїхали за ним. Довелося робити ще кілька попереджень, аби порушник нарешті до них дослухався.

Судові документи свідчать, що Мудрик здав свої українські водійські права, на яких вже було вісім штрафних балів. Йому нарахували п'ять додаткових балів і зобов'язали до 17 вересня сплатити судовий рахунок у розмірі 1 056 фунтів стерлінгів.

Сам Михайло Мудрик на судове засідання не приходив, його інтереси представляв його адвокат.

Нагадаємо, що це вже не перший скандал навколо зіркового українського спортсмена. У червні цього року стало відомо, що Мудрика звинуватили у вживанні допінгу і можуть відсторонити від ігор. Причому футболістові, який не брав участі в офіційних матчах ще із кінця листопада минулого року, може загрожувати максимальне покарання — дискваліфікація на чотири роки.

Історія з допінгом тягнеться вже доволі давно: ще на початку 2024 року повідомлялося, що у допінг-тесті Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Ще Фокус писав, що після допінг-скандалу українського футболіста кинула російська модель. Після розриву з Мудриком Віолетту Грачову помітили в Куршевелі з півзахисником "Ювентуса" Вестоном Маккенні.